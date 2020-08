El RUNNEU es un sistema de gestión de información que permite mejorar las prácticas y el control en los procesos de intervención del Estado para la restitución de derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.

En el marco de la emergencia sanitaria, y ante la necesidad de agilizar los procesos de intervención para la restitución de derechos vulnerados, desde la Coordinación de Enlace Ministerial y la Subsecretaría de Familia, se puso en marcha la carga de legajos en el sistema RUNNEU de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado. Al día de la fecha se encuentran cargados veinte legajos de siete Hogares de la ciudad de Neuquén.

El Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, a través de la Subsecretaría de Familia, viene implementando una política social que tiene como principal objetivo agilizar los procesos de intervención y control que realiza, en aquellos casos en los que se han vulnerado los derechos de las niñas y niños. El RUNNEU es una herramienta que complementa el trabajo realizado bajo las leyes de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley nacional 26.061 y provincial 2.302)

Esta acción se enmarca en un acuerdo firmado en 2017 entre Provincia y Nación, en el que la primera se comprometió a implementar el Sistema Único Nominal propuesto por Nación. A partir de allí, el equipo técnico de la Subsecretaría de Familia viene trabajando en la elaboración de un documento denominado ¨Programa de restitución de derechos¨, que adecua el sistema y la carga de datos a las necesidades de la provincia y a su normativa de protección de derechos, Ley 2302. Neuquén es la única provincia en Argentina que elaboró un documento de este tipo, gracias al aporte y labor de los equipos de trabajo de Hogares y Centros de Fortalecimiento Familiar de toda la provincia. El mismo consiste en una tipificación de derechos, causas de vulneración, caminos de restitución y propuestas de abordaje. Es decir, no solo se implementa una herramienta digital, sino que cuenta con un marco teórico que da sustento al abordaje.

Asimismo, esta aplicación web se constituye como un sistema de gestión en el abordaje integral de la niñez y la adolescencia, por parte de los equipos de protección de los derechos de las provincias y municipios. Alimenta una base de datos no solo con información personal, sino con las acciones que el Estado está obligado a garantizar respecto de quienes son afectados en sus derechos, agilizando el cumplimiento de los plazos estipulados y adecuando las medidas de protección a cada situación particular. Para lograr una mayor integrabilidad, dentro del sistema se está trabajando en la incorporación de datos aportados por otros organismos, como información sobre certificación de escolaridad, certificación negativa de ANSES, etc; a fin de agilizar los trámites pertinentes de los legajos.

Los usuarios del sistema tendrán acceso restringido a la información según el nivel de responsabilidad dentro de los organismos. El acceso a los datos confidenciales sólo lo tendrán las autoridades y equipos responsables previamente autorizados por el equipo técnico RUNNEU, en función de la injerencia de los técnicos en la intervención para la restitución de derechos, según ordene la autoridad del organismo de aplicación (Subsecretaria de Familia), mientras que se brindará informes cuantitativos a los organismos respetando tratamiento seguro y respetuoso de la información.