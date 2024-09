Figueroa: “Para competir con los mejores del mundo debemos ser muy eficientes”

El gobernador neuquino disertó en Houston, en un evento organizado por el IAPG. Señaló que están dadas las condiciones para llegar con la producción neuquina de gas y petróleo a los mercados internacionales. “Vamos a competir con los mejores del mundo”, indicó.

El gobernador Rolando Figueroa expuso hoy en Houston, Estados Unidos, en un encuentro organizado por la sede local del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). En su alocución, destacó que para el gobierno provincial “la sustentabilidad social es prioritaria” y aseguró que desde su gestión se trabaja para que “nuestra gente esté mejor”.

“Así como decimos que hay que hacer un win-win para que a las empresas les vaya bien, somos conscientes que somos socios en los ingresos, pero tenemos distintos objetivos. Para nosotros el objetivo es que nuestra gente esté mejor y en ese sentido estamos trabajando”, recalcó Figueroa.

“Monetizar nuestro subsuelo lo hemos tomado como una responsabilidad generacional de llevarlo adelante mediante políticas de Estado serias”, dijo el gobernador y remarcó que la provincia es “uno de los faros” para el crecimiento de la Argentina.

“Neuquén juega un rol fundamental”, indicó y agregó: “Si generamos mayor cantidad de recursos y vamos reinvirtiendo las ganancias de gas y petróleo, vamos a salir más rápidamente del cepo. Si se sale más rápidamente del cepo, va a traer muchas más inversiones. Son necesarias para trabajar de forma coordinada con la industria. Las reglas de juego en la provincia son muy claras”.

Sostuvo que en Neuquén “hace muchos años que la política energética se viene trabajando como una política de Estado” y consideró que a nivel país “necesitamos seguridad jurídica, reglas de juego claras, la macroeconomía ordenada y que Argentina se transforme en una administración seria de los recursos”.

“Las provincias somos las dueñas de los recursos. El gobierno nacional fija algunas reglas y también la provincia fija otras. Pero lo importante es que se complementen y que estén en línea como para poder otorgarles a ustedes la seguridad en las inversiones”, agregó.

Figueroa destacó que inicialmente se trabajó en “un proceso de sustitución de importaciones”, que a través de Vaca Muerta le permitió al país ahorrar 20 mil millones de dólares al año. Dijo que luego se comenzó a trabajar con “los mercados regionales”, como Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

“Ahora todas las condiciones se fueron dando como para poder ir más allá”, señaló y recalcó: “Cuando busquemos los mercados internacionales vamos a competir con los mejores del mundo, y para competir con los mejores del mundo debemos ser muy eficientes”.

“Más que seguridad energética, le estamos dando autodeterminación al país”, afirmó el gobernador y aseguró que “el mercado interno va a estar totalmente abastecido”.

Destacó que en Neuquén “hemos tenido un superávit fiscal este semestre y proyectamos muy buenos valores para poder administrar la economía como se debe. Sin embargo, somos conscientes que estar ordenado para no redistribuir, en nuestro caso, no nos satisface. No podemos ordenar sin tener proyectado redistribuir”.

Por último, informó que una vez que se reglamente la Ley de Hidrocarburos, la provincia adherirá al RIGI nacional. “Y vamos a complementar con una ley provincial que premie y atraiga la productividad marginal de distintas actividades”, dijo y agregó: “Esas distintas actividades van a estar enfocadas al desarrollo que estamos visualizando como provincia, donde fundamentalmente van a haber diferimientos tributarios y para nuestras empresas va a haber un apoyo económico”.