Figueroa: “Estamos enfocados en el desarrollo de Neuquén”

El gobernador encabezó la entrega de 21 créditos por un total de 3.100 millones de pesos otorgados por el BID a Pymes de la provincia, y también anunció un proyecto de beneficios impositivos para el sector.

El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este viernes la entrega de 21 créditos “Más Pymes, Más Futuro”, que consiste en préstamos con diversas facilidades de pagos por un total de 3.100 millones de pesos, que se gestionaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y son destinados al desarrollo de las Pymes neuquinas.

El mandatario señaló que la provincia está “enfocada en el desarrollo” y en el respaldo al empresariado neuquino. También anunció que se está trabajando en un proyecto de ley con beneficios impositivos para este sector de la producción.

La entrega de los créditos se realizó en la sede de la empresa BMK Unelec, en Neuquén capital, donde realizan el armado de tableros eléctricos, una unidad de negocio con soluciones eléctricas a las industrias de la región, y participaron empresas de Neuquén capital, Plottier y San Patricio del Chañar. Estos préstamos se suman a otros 64 que fueron aprobados en una primera etapa del programa.

Durante su discurso el gobernador puso énfasis en el desarrollo de la provincia a través de Vaca Muerta y señaló que “vamos a depender de un desarrollo que es pos Vaca Muerta y eso es a través de la inversión en producción, en turismo, en desarrollar la industria, en focalizarnos de otra manera en ver de qué manera nosotros podemos desarrollar al empresariado local”.

El mandatario adelantó que “estamos elaborando una ley que postergue impuestos, que postergue determinados pagos hacia el Estado provincial, con medidas fiscales y con medidas de promoción fiscales, pero también medidas como las que estamos desarrollando hoy, de promoción económica para que el empresariado local pueda invertir en cosas que no tenemos los neuquinos”.

En ese sentido, destacó el trabajo del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y en el ordenamiento de la administración pública: “Uno no puede distribuir lo que no tiene. Uno no puede dejar de ordenar el Estado para poder distribuir y acá creo que es donde nosotros hemos puesto un especial énfasis. Hay que ordenar el Estado, hay que eliminar los abusos, hay que eliminar los gastos innecesarios de la política, hay que eliminar muchos abusos que terminaban siempre castigando al más humilde, al que depende siempre de otra gente, lamentablemente”.

En su turno, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, señaló que el objetivo de su cartera es que “estos créditos generen mano de obra, porque entendemos como política que el desarrollo de la provincia tiene que tender más hacia lo privado que a lo público», y en ese sentido, destacó el rol del Centro Pyme-ADENEU en la articulación pública y privada: “el directorio está conformado por funcionarios, pero también por gente de las cámaras sectoriales, que tratamos de que sea lo más representativo posible, de que casi toda la provincia esté representada”. Y aseguró que para ello “tuvimos que ordenar el Estado para poder distribuir. Como dice nuestro gobernador. Nosotros decimos orden para distribuir y eso es lo que queremos hacer con este tipo de actos”.

Sobre los créditos entregados, el secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, indicó que fueron otorgados por el BID. “Sirven para el desarrollo económico de la provincia, que en este caso están destinados a distintas industria y distintos sectores en la ciudad de Neuquén, San Patricio del Chañar y también Plottier; estamos muy contentos porque significa un apoyo para el sector privado y los empresarios emprendedores y que va a redundar en mayor contratación de gente y movimiento económico de la provincia”, señaló.

En tanto que el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, agradeció al gobierno de la provincia por las gestiones realizadas para que “los neuquinos y estas empresas neuquinas tengan acceso al crédito y la posibilidad de fortalecer el crecimiento y desarrollo en nuestra región de la actividad privada”.

Participaron del encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; su par de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli; la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional, Leticia Esteves; la diputada nacional y presidenta ad-honorem de la Upefe, Tanya Bertoldi; la subsecretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y el intendente de Plottier, Luis Bertolini.

Más Pymes, Más Futuro

El programa de financiamiento está a cargo del gobierno de la provincia del Neuquén y cuenta con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El total de la asistencia financiera es por 40 millones de dólares.

Los créditos son pagaderos en pesos, a tipo de cambio oficial que se determina al momento de la aprobación del proyecto.

La iniciativa prioriza proyectos destinados a fortalecer a los sectores primario (agropecuario, forestal, minero no metalífero), industrial y turístico. Asimismo, son elegibles proyectos de los sectores comercial y de servicios a la producción y a la industria.

El programa durará cuatro años más, período en el que las empresas podrán continuar presentando proyectos de inversión para acceder a financiamiento.

Las solicitudes deben ser presentadas mediante la ventanilla única del Centro PyME ADENEU, disponible en www.adeneu.com.ar/maspymes. Allí, las empresas encontrarán las condiciones generales del programa y las líneas disponibles.