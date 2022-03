Esta mañana se presentaron las actividades conmemorativas por los 40 años de la gesta de Malvinas y se realizó un reconocimiento y homenaje a los caídos, sus familiares y veteranos residentes en la Provincia.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

Audio del ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González

Audio del presidente del centro de veteranos Malvinas Argentinas, Francisco Sánchez

“El espíritu malvinero nos atraviesa y nos interpela. El 2 de abril es un día de memoria, justicia y verdad”, afirmó el gobernador Omar Gutiérrez esta mañana durante una conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno para dar a conocer las actividades organizadas a nivel provincial por los 40 años de Malvinas.

Acompañado por el presidente del centro de veteranos Malvinas Argentinas, Francisco Sánchez, el jefe de gabinete Sebastián González y gran parte de su gabinete, el mandatario provincial remarcó: “Memoria, porque nunca habremos de olvidar lo que se gestó a partir de ahí” y “Justicia, porque no podemos claudicar jamás hasta que las Malvinas sean, en los papeles, lo que son en nuestro corazón, como acto de estricta justicia para los que entregaron la vida y para los que volvieron”.

Francisco Sánchez agradeció el acompañamiento de la Provincia durante estos años para mantener viva la causa. Comentó que el objetivo de los Veteranos es “dejar la semilla en las nuevas generaciones para que no se olviden de la gesta ni de que el 2 de abril fue recuperar lo que legítimamente nos corresponde”, más allá de que “se llegó a la guerra por falta de negociación y de atención”.

Por su parte, el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González informó que se realizarán diversas actividades “para que la memoria no se pierda, tanto para los que lo vivimos como para los que no habían nacido y que la causa no se olvide”. Agregó que “causas como ésta superan las grietas y nos pone a todos en la misma vereda”.

Como parte del acto, se entregó un aporte no reintegrable a favor del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas.El desembolso será de un millón de pesos destinado a cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades previstas este año. Se efectivizará mediante el decreto provincial Nº 563 firmado por el gobernador y el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo.

Espíritu Malvinero

Gutiérrez destacó la labor de los veteranos: “Esto que ustedes promueven –dijo-, la transmisión del espíritu malvinero, de los valores con los cuales se gestó la defensa de nuestras Malvinas”.

“Somos nosotros los agradecidos”, aseguró. Porque “fueron por esa bandera, lucharon por esa bandera, defendieron esa bandera y entregaron la vida por esa bandera”; y al regresar al continente, “con paz y con respeto fueron abriendo las puertas que se habían cerrado”.

Tras destacar los 40 años de gestiones, diálogo y relaciones diplomáticas impulsadas por Argentina en torno a la restitución de Malvinas, el gobernador pidió que cese la guerra que actualmente mantiene en vilo al mundo.

Pidió que se embanderen las comunidades, “que el pueblo de la provincia de Neuquén rinda honores y acompañe, no dándole la espalda, sino haciéndoles sentir partícipes rescatando la historia en el presente para la construcción del porvenir y el futuro”.

Afirmó que, con su presencia, los veteranos logran “algo que se va transmitiendo de generación en generación: el respeto, el amor y la pasión que ustedes transmiten, por lo que estamos eternamente agradecidos”.

Del acto participaron las ministras de Seguridad, Vanina Merlo; de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferraresso; el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo; el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara; la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, entre otros funcionarios y veteranos de Malvinas.

Tierra de Paso Aguerre, en camino a Río Grande

El presidente del Centro de veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, explicó que este año un grupo de hijos de veteranos propuso enviar tierra de todas las provincias a las Islas Malvinas, que en principio quedará en la localidad fueguina de Río Grande, que fue declarada “Capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas”. Desde la organización neuquina decidieron que la tierra de la provincia del Neuquén provenga de Paso Aguerre, ya que es la localidad natal del soldado Jorge Néstor Águila.

“Creemos que es el lugar más significativo para que nos represente”, aseguró Sánchez y en tal sentido le entregó al gobernador una urna para ser enviada a la localidad del sur.

Durante la actividad se apeló a profundizar la difusión y visibilización, tanto en el ámbito nacional como internacional de los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y de la persistencia de una disputa de soberanía –reconocida por las Naciones Unidas- aún hoy no resuelta.

La Provincia del Neuquén adhirió al Decreto N° 17/22 del Poder Ejecutivo Nacional, en el que se dispone que durante el año 2022 toda la documentación oficial de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, así como de los Entes y Empresas del Estado deberá llevar la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.

Se trata de un homenaje a los caídos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y a los veteranos de Malvinas.

Agenda de actividades

Entre las actividades previstas por la provincia se realizará un concurso Literario de Cuentos Breves sobre la Gesta de Malvinas, a través del Ministerio de las Culturas junto al Ente Cultural Patagonia. El premio del Concurso Literario será la edición de un libro con todos los cuentos ganadores. Tendrá a los veteranos de la guerra de Malvinas de la Patagonia como jurado y habrá 10 obras elegidas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Las actividades en abril incluirán una vigilia con Concierto Malvinero, a lo que se sumarán actos Institucionales del 2 de abril en Neuquén capital. En el Cenotafio de Neuquén se realizará el Acto Central con la tradicional ceremonia de los claveles, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”.

En Zapala, para la fecha está previsto un recorrido en caravana hacia los Monolitos de los Veteranos fallecidos y puesta de ofrenda floral. Además, se inaugurará un monolito al Soldado Águila en la calle que lleva su nombre, una plazoleta en honor a nuestros Veteranos zapalinos, que incluirá el monumento al Veterano de Guerra más grande del país.

En Paso Aguerre, el 3 de abril, se recordará la caída en combate del soldado Néstor “Moncho” Águila.

Además, durante el mes de abril los ministerios de Turismo y de las Culturas, presentarán en Paso Aguerre el proyecto de adecuación y reacondicionamiento del Mausoleo y Museo del Soldado Néstor “Moncho” Águila, y del Monolito Homenaje a los Caídos en Malvinas, en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Recreativo de esa localidad.

Por otra parte, desde el 2 de abril, la subsecretaría de Derechos Humanos convocará a la comunidad a ser parte del programa #RecuerdoMalvinasNqn, ¿Qué estabas haciendo el 2 de abril de 1982? Con estas respuestas se busca construir una memoria colectiva de relatos de personas.

Entre las actividades previstas por en el sistema educativo, a través de DDHH, Educación y Memoria, se realizará la muestra itinerante “Sentir y pensar Malvinas: Juventudes que construyen memoria”. Las actividades se completan con distintas propuestas de reflexión y conversatorios referidos a la fecha que incluirán además al Hundimiento del ARA Gral. Belgrano.

En Aluminé, está prevista la Inauguración de un mural en homenaje a Veteranos de Guerra de Malvinas. La actividad es organizada por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de la provincia en conjunto con Aluminé.

La agenda de Malvinas sigue el 10 de junio, a través del ministerio de Gobierno y Educación se llevará adelante un Evento Cultural y Musical Malvinero, junto con el conversatorio «Algunas reflexiones sobre Malvinas, en estos 40 años».

La Muestra “Malvinas en lo cotidiano” podrá visitarse entre el 14 de junio y el 7 de octubre de 2022.

Desde la subsecretaria de Derechos Humanos se convocará a la ciudadanía a compartir imágenes cotidianas en las que se pueda apreciar cómo Malvinas está presente no solo en la memoria, sino también en el día a día.

Finalmente, el 10 de diciembre se celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos con la presentación de la Muestra “Malvinas en lo Cotidiano” junto con la presentación audiovisual #RecuerdoMalvinasNqn- Proyección documental y entrevistas sobre la gesta de Malvinas realizado por RTN.