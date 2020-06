Generará energía para todo el Norte neuquino. Es una de las apuestas de la Provincia en energías renovables, como el primer parque eólico de la provincia que se inaugura la semana que viene.

El gobernador Omar Gutiérrez firmó hoy el contrato de obra para la construcción de la Central Multipropósito Nahueve, que tendrá un fuerte impacto sobre Villa del Nahueve y sus pueblos cercanos: Las Ovejas, Andacollo y Huinganco.

Fue durante un acto que se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, y al que asistieron el vicegobernador, Marcos Koopmann; la esposa del extinto gobernador Pedro Salvatori, Nora Serrano; el jefe de Gabinete, Sebastián González; el presidente de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) José Brillo; y los intendentes de Neuquén y de Zapala, Mariano Gaido y Carlos Koopmann, respectivamente.

De manera remota participaron el presidente de la empresa Rovella Carranza, León Zaralik; el gerente de obra, Fabrizio Cattaneo; el gerente comercial de la empresa, Marcelo Carro; el gerente general IME, Augusto Zaralik; y el presidente de la comisión de fomento de Villa del Nahueve, Carlos Burgos.

La presa sobre el río Nahueve “es una obra que va a poner en valor el desarrollo productivo, generando energía y que para nosotros es muy importante. Hoy es un día importante, pero el otro día importante es cuando cortemos la cinta, por eso les pido que la construyamos rápido para generar desarrollo para la zona norte y el departamento Minas”, señaló Gutiérrez.

Homenaje a Pedro Salvatori

El mandatario dedicó un especial párrafo para agradecer y recordar el rol fundamental e irremplazable que tuvo el ex gobernador neuquino, Pedro Salvatori, cuando se puso al frente de este proyecto y logró obtener financiamiento internacional para concretar la obra: “Uno de sus últimos grandes esfuerzos en haber entregado la vida a la provincia, don Pedro se cruzó el mundo; cuando ya tenía restricciones físicas y la salud indicaba que no podía llevar adelante un viaje de tamaña distancia, más de 24 horas volando (hacia Abu Dabhi) fue su impulso y el acompañamiento de Nora aquí presente, a quien agradezco, lo que permitió llegar a este día. Esta huella nos marca el camino. Hoy no estaríamos acá si no fuera por don Pedro Salvatori”, señaló.

Por su parte, Brillo recordó que se trata de una inversión de unos 1.108 millones de pesos, con un plazo máximo de construcción de tres años, aunque adelantó que pidieron a la empresa acelerar los plazos para que la presa está termina en dos años y medio. Por último recordó que el crédito obtenido por la provincia para financiar la construcción tiene un plazo de 20 años con cuatro de gracia.

Desde la empresa constructora, en tanto, agradecieron la confianza depositada por la Provincia, y estimaron que en el momento de mayor trabajo se contratarán unas 150 personas, con la creación de otros 60 puestos laborales indirectos.

Parque eólico

Por otro lado, el gobernador Gutiérrez anunció que la semana que viene se inaugurará Vientos Neuquinos, el primer parque eólico de la provincia instalado en Bajada Colorada, entre Picún Leufú y Piedra del Aguila. “Ya se pusieron en marcha los primeros generadores. Vienen muy bien las pruebas. Vamos a hacer una inauguración presencial de nuestra parte y virtual por parte de la empresa”, anticipó el mandatario.

El proyecto en Nahueve

Este proyecto fue distinguido con un crédito por parte del Fondo para Desarrollo Abu Dhabi (ADFD) -administrado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)- de 15 millones de dólares en condiciones promocionales. La provincia del Neuquén, a través de la Ley 2950, le asignó 6,5 millones de dólares adicionales en las mismas condiciones financieras.

El aprovechamiento lleva el nombre Ingeniero Pedro Salvatori en homenaje al ex gobernador y senador mandato cumplido, no solo por ser el precursor del emprendimiento, sino por ser además el fundador de la localidad de Villa del Nahueve durante su gestión a cargo de la gobernación, en el período 1987-1991.

El aprovechamiento está localizado en el paraje Los Carrizos, y consta de una obra de cierre y derivación del Río Nahueve para la producción de energía hidroeléctrica. El azud, de solo 6 metros de altura sobre el nivel del río, generará un pequeño lago artificial de 6 hectáreas para recreación y actividades náuticas.

El vertedero es libre, lo que significa que permanentemente el agua del río escurrirá por sobre su coronamiento de 100 metros de ancho. Una obra de toma ubicada sobre la margen derecha del río permitirá la derivación con una compuerta a un canal que mantiene el nivel constante agua independientemente del nivel del río.

Luego de la obra de toma con sus rejas y compuerta de regulación el agua escurre por un canal de 4.075 m. de longitud, para ingresar a la cámara de carga emplazada al final del canal de conducción, el cual permite el ingreso del agua a tuberías a presión que alimentan a las turbinas. En caso de una salida de servicio de la central el agua rebalsa por un vertedero a un canal de alivio que descarga al arroyo Huaraco. La obra de derivación cuenta con un descargador de fondo que permite eliminar los sedimentos arrastrados por el rio Nahueve.

Este aprovechamiento multipropósito dispone de una escala de peces, que permite la migración de los mismos tanto hacia aguas abajo como hacia aguas arriba, generando un aporte ambiental al proyecto y también un fin científico, recreativo y turístico.