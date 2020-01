Durante el acto se suscribió el acta acuerdo para la prestación del servicio de aguas y cloacas por parte del organismo provincial en la ciudad capital. Además, se presentó el plan de obras y se adelantó sobre la puesta en marcha de una tarifa social.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó hoy el acto a través del cual el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Ejecutivo de la ciudad de Neuquén suscribieron el acuerdo por el contrato de concesión de los servicios de agua y saneamiento. Participaron el intendente capitalino Mariano Gaido y el presidente del EPAS, Mauro Millán.

“Hoy es un día histórico”, dijo el mandatario provincial y agregó que la firma de este convenio significa “cumplir con el valor de la palabra empeñada y un compromiso, y principalmente agradecerle a toda la ciudadanía de Neuquén capital que nos dio la posibilidad de llegar a este acuerdo”.

Agradeció “a cada operario, a cada trabajador y trabajadora del EPAS, a todo este equipo tanto de provincia como de municipio, que pudieron trabajar y llegar a este acuerdo”. Aseguró que “han puesto lo mejor para sacar el mejor convenio”.

Destacó que “esto es fruto también de no haber privatizado las empresas públicas; de un gobierno provincial que no entregó ni una sola baldosa de una empresa pública. Si las hubiésemos entregado en algún momento, hoy no estaría el EPAS y no estaríamos pudiendo firmar este convenio”.

Consideró que el contrato de concesión “es fruto también de procesos políticos como el que se llevó adelante con vocación y decisión para la reforma de la Constitución provincial en el año 2006, en la cual se estableció la concesión a empresas públicas y cooperativas de los servicios públicos”.

“Vamos a cumplir y antes del 15 de febrero, antes que Mariano Gaido dé su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del período 2020 en el Concejo Deliberante, vamos a acompañar también en la firma del contrato de concesión del servicio de energía eléctrica con la Cooperativa Calf”, adelantó.

Recordó que iniciativas como la que se firma hoy con la ciudad de Neuquén ya se realizaron en Villa La Angostura, Junín de los Andes y Senillosa. En este sentido, aseguró que “hemos dado instrucciones expresas y forma parte del esqueleto estructural de lo que firmaremos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en los próximos días, que se elabore el Plan Director de Agua y Saneamiento, ciudad por ciudad, y el Plan de Desarrollo Territorial. ciudad por ciudad”.

En este punto, recordó que se encuentra pendiente el debate y la aprobación por parte de la Legislatura del proyecto para la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos. “Un proyecto de ley que he presentado hace cuatro años en la cámara y sobre el cual habremos de insistir”, dijo.

“Hoy podemos devolver parte de esa confianza que el ciudadano de Neuquén nos brindó en la última elección”, dijo y remarcó que “la ciudad de Neuquén se la jugó y apuntó por esto, para que en la ciudad de Neuquén no haya más confrontaciones y, en vez de echarse la culpa el gobernador con el intendente de turno de algo que anda mal o algo que falta, el primero que lo detecta se lo traslada a la otra parte para que, en equipo, articulados e integrados con la misma camiseta del desarrollo, poder encontrar las soluciones”.

Aseguró que “esto lo vamos a hacer con sensibilidad social, por eso vamos a crear la tarifa social en la prestación del servicio de agua y cloacas”.

Gutiérrez destacó que “el norte de esto es que los servicios de agua y cloacas mejoren. Este año vamos a terminar la obra que para mí es la más importante de los últimos diez años en la ciudad de Neuquén: la colectora del oeste de la ciudad. Esta obra va a permitir que los sectores más vulnerables tengan las mismas oportunidades en la accesibilidad a las cloacas, el transporte y el tratamiento, cuidando el medio ambiente. Esta obra es histórica, difícil y compleja, porque son 22 kilómetros”.

Por su parte, el intendente Gaido consideró que “hoy es un día muy especial para la ciudad, esperado durante muchos años, que llega a concretarse; es un día en el que un sueño se cumple”.

Aseguró que es parte del “nuevo camino que emprendimos desde el 10 de diciembre. Ya se nota en la ciudad que estamos trabajando juntos y hoy lo estamos formalizando. Pero no esperamos la firma para trabajar en equipo, lo hicimos a partir del primer minuto de gestión y esto tiene un solo beneficio, que es llevar adelante los servicios esenciales indiscutibles que la ciudad de Neuquén necesita en cada hogar: cloacas y agua, resguardando el medio ambiente”.

También agradeció al gobernador por las inversiones que realiza la provincia en la ciudad de Neuquén y le aseguró que a partir de ahora “lo vamos a hacer juntos y vamos a ir en busca de los fondos que necesitamos para seguir invirtiendo en los servicios esenciales”.

El secretario de Coordinación e Infraestructura del municipio, Alejandro Nicola, destacó que “hoy podemos decir que con inversiones millonarias la ciudad de Neuquén es una de las pocas ciudades del país que tiene 100 por ciento de capacidad de abastecimiento de agua potable y 100 por ciento de capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales”. Agregó que “hoy es el punto de partida para lo que viene, de mucho trabajo en equipo con el EPAS”.

Estuvieron presentes el vicegobernador Marcos Koopmann; la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, Claudia Argumero; diputados provinciales, concejales, funcionarios provinciales y municipales.

Durante el acto, el presidente del EPAS, Mauro Millan realizó la presentación del Plan de Mejora y Expansión de Obras Estructurales contenidas en el Anexo II del contrato de concesión que se realizará en conjunto entre el municipio y el gobierno provincial.

Entre las principales obras enumeró el Plan Director Cloacal de la ciudad de Neuquén, con previsibilidad a 30 años; dos plantas de tratamiento de efluentes cloacales nuevas; reposición de cañerías en el sector Lanín; en agua potable, colocación de medidores; adecuación de redes de agua potable en el oeste, independización de mallas; Nexo IV del acueducto Mari Menuco y abastecimiento de agua para Colonia Nueva Esperanza, entre otras.

Marco regulatorio

En consonancia con lo que estipula la Constitución Provincial desde 2006, el documento regirá la relación entre el concedente (municipio) y el concesionario (la empresa provincial). Según lo establece el contrato, las adecuaciones tarifarias serán, a partir de la entrada en vigencia, reguladas por el Concejo Deliberante local, entre otros puntos tendientes a mejorar la prestación para los vecinos, optimizar el servicio y proyectar el desarrollo a la par de la ciudad.

En 2011 la ciudad de Neuquén sancionó la ordenanza 2395 promulgada por decreto 1638, que establece el marco regulatorio del servicio público de agua y saneamiento de la localidad y reconoce al EPAS como único concesionario del servicio. Con la firma de este convenio, se establecerán las obligaciones de ambas partes cumpliendo con la Constitución de la Provincia y la reglamentación local.