Los locales comerciales minoristas y mayoristas de todos los rubros, podrán funcionar entre las 6 y las 18. “No hay nada más importante y preciado que el cuidado de la vida”, destacó el gobernador Omar Gutiérrez.

Audio Omar Gutiérrez – Gobernador

Audio Sebastián González – jefe de Gabinete

El gobierno de la provincia del Neuquén dio a conocer las medidas de cuidado que regirán desde el lunes 31 de mayo hasta el domingo 6 de junio, para evitar la propagación de la pandemia.

Lo hizo durante una conferencia que el gobernador Omar Gutiérrez encabezó, este sábado, en Casa de Gobierno y en la que destacó: “No estamos en contra de la circulación y de la actividad, estamos en contra de bajar la guardia y de que se pierda la vida de los neuquinos, por eso por esta semana hemos establecido este dispositivo”.

“Que no queden dudas de que somos los primeros interesados en volver al tránsito presencial de la escuela”, dijo y agregó que “por eso esta medida es por una semana, ya que tenemos la aspiración de poder volver apenas lo permita la situación epidemiológica”.

Acompañado por ministros y ministras, el gobernador subrayó que “no hay nada más importante y preciado que el cuidado de la vida”; y expresó su “reconocimiento a todos los trabajadores del sistema de Salud, por su esfuerzo y porque sabemos que les han salvado la vida a 82.423 neuquinos y neuquinas” que padecieron el Covid-19.

“En esta semana que viene no hay grandes modificaciones; este es un plan integral, de medidas focalizadas, transitorias y flexibles porque este virus tiene un comportamiento exponencial tremendo”, dijo y explicó que “vamos a abrir las puertas para que aquellos trabajadores no esenciales que no pudieron trabajar durante la semana pasada puedan desempeñarse, pero esto requiere y exige que una y otra vez nos preguntemos si es imperioso que salgamos”.

El gobernador también tuvo reconocimientos para los comerciantes: “Un montón de comercios han incorporado este dispositivo de atender de la puerta hacia afuera, los quiero felicitar, ese es el camino”, dijo y luego agradeció también la tarea de los docentes. También la de los pastores, “que están haciendo un gran trabajo y esfuerzo en cuidar la salud en la fe en Dios de cada habitante de la provincia”, destacó.

Las medidas

Las medidas que entrarán en vigencia desde este lunes abarcan a toda la provincia del Neuquén y son las que se detallan a continuación, con sus correspondientes horarios.

* La circulación en la vía pública se suspende entre las 18 y las 6 del día siguiente, salvo casos excepcionales.

* Los locales comerciales minoristas y mayoristas de todos los rubros podrán funcionar entre las 6 y las 18, de acuerdo a protocolos aprobados, y con aforo reducido al 30%; deberán priorizar las modalidades de venta en puerta o a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes; también mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro en puerta.

* Los locales gastronómicos podrán atender clientes únicamente en espacios habilitados al aire libre, entre las 6 y las 18, de acuerdo a protocolos aprobados. Las modalidades de delivery y take away de cercanía para el sector gastronómico estarán autorizadas hasta las 23.

* Las farmacias y estaciones de servicio podrán seguir funcionando durante las 24 horas.

*El personal de obras privadas, de servicios en casas particulares, y de estudios de diversas profesiones liberales, podrán circular desde y hacia sus lugares de trabajo, entre las 6 y las 18, sin uso de transporte público de pasajeros.

Actividades que seguirán suspendidas temporalmente:

* Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

* Las reuniones sociales en espacios públicos al aire de libre.

* La presencialidad educativa en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

* Todas las competencias deportivas a nivel provincial y municipal, sea en espacios cerrados o al aire libre, y la actividad de clubes deportivos, y cualquier otra actividad deportiva de carácter grupal o que suponga aglomeración de personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

* La actividad de salas teatrales, cines y museos.

* Los casinos, salas de juego y discotecas.

* La realización presencial de actividades religiosas en espacios cerrados y abiertos, en iglesias, templos y otros lugares de culto. Los ministros y ministras de los distintos cultos podrán realizar ceremonias virtuales, para lo cual está autorizada la permanencia temporal de hasta 10 integrantes de los equipos pastorales dentro de los templos para garantizar la transmisión remota de dichas ceremonias, con la observancia estricta de los protocolos sanitarios aprobados, y la adecuada y constante ventilación de esos espacios.

* La atención presencial de la administración pública provincial, con excepción del sector salud, policía y otras áreas críticas y esenciales, que continuarán trabajando exclusivamente en forma remota, quedando sólo guardias mínimas.

* Las actividades y actos oficiales provinciales y municipales.