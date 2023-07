Se desarrollaron exposiciones sobre las actividades y deportes de montaña, capacitaciones y negocios en el rubro, como así también se plantearon los temas de Accesibilidad y Sustentabilidad en la montaña.

Durante la segunda jornada desarrollada el viernes 7, expositores de otros países y ciudades de la argentina, compartieron su conocimiento y experiencia a través de charlas, capacitaciones en la temática de turismo patagónico, desarrollo de negocios y diversas temáticas vinculadas a la montaña en el sur argentino.

Las actividades comenzaron a las 9 con exposiciones bajo el lema “Planificación del desarrollo turístico de montaña: Desafíos de los destinos para mantener su originalidad, desarrollo de productos turísticos y lineamientos de planificación en emprendimientos y destinos turísticos de montaña”. Se desarrollaron los ejes: La Ruta Natural, dictada por Andrés Calla del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. El Caso “Huilo Huilo”, por el gerente Chile, Javier Garzón. El Caso “Las Pendientes”, por el gerente Sergio Sciacchitano. Las actividades fueron moderadas por Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, quien reflexionó: “todos estos eventos siempre nos traen nuevos visitantes a nuestros lugares, pero sobre todo lo que nos traen son oportunidades de superar y de seguir planificando lo que son las ciudades de montañas en su infraestructura y sobre todo la producción de servicios turísticos de montaña de nivel de calidad y de sustentabilidad. Vamos a seguir apuntando lo que tiene que ver la sostenibilidad y la producción de servicios turísticos, pero sobre todo manejar muchísimo más, incorporar la accesibilidad del turismo y lo que tiene que ver con la interculturalidad”.

Luego se desarrolló el tema “Nuevos modelos de negocios y comercialización. Nuevas tendencias de turismo en la montaña, desarrollo y comercialización de nuevos modelos de negocios innovadores y sustentables. El tema “Ruta escénica Lagos & Volcanes”, fue desplegado por Rodrigo Moreno, en tanto, “Organización de eventos deportivos”, por Diego Zarba y “Asociación de Guías de Cicloturismo” por Flavio Bonilauri. Las actividades fueron moderadas por el director de Productos Turísticos en Inprotur, Pablo Sismanian.

En su exposición Zarba, Ceo de Patagonia eventos, presentó el crecimiento de la carrera K42 en todos estos años, y expresó que “fue un crecimiento que fue superando año a año las expectativas gracias al trabajo conjunto del sector privado y público. Este evento fue creciendo y generó mucho movimiento turístico y económico en Villa La Angostura y los destinos cercanos”.

Luego, cerca del mediodía se desarrolló el eje “Pasión por deportes de montaña». Relatos en primera persona sobre la pasión por la montaña a partir de diferentes experiencias deportivas.” Esencia Patagonia, Experiencias en la Montaña Patagónica, fue desarrollado por Nahuel Alonso, quien reflexionó que “en un país con 5 mil km. de cordillera juntar a la comunidad de montaña a escuchar y a replantar dinámicas, situaciones, proyectos, experiencias, errores y demás, es un tesoro, una herramienta de transformación en frente al paradigma de la herramienta de turismo que nos atraviesa a todos también”. Asimismo destacó: “mi conclusión, tiene que ver con ese sentimiento íntimo y personal que cada uno tiene en relacionarse con los paisajes, con los elementos, con los desafíos, con los aprendizajes y con el valor cultural que cada uno va teniendo, donde a veces puede ser una profesión, a veces puede ser un deporte o algo artístico, pero que sin lugar a dudas es algo que nos permite ser más humanos y desde esa posibilidad entender que la montaña y la naturaleza es una herramienta de transformación es algo muy importante”, concluyó.

También se desarrolló el tema: “Esquí adaptado y competición de alto nivel”, por Enrique Plantey. “Preparación nivel olímpico”, por Pablo Robledo. “Competencias de Trail Running en la montaña”, por Sofía Cantilo, y “Asociación de Guías de Alta Montaña”, por Martin Gómez.

Después del mediodía la temática fue “Coherencia Sustentable en la montaña Acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco del modelo de gestión de los destinos turísticos inteligentes”. El tema “Accesibilidad en actividades de montaña”, fue desarrollado por el presidente de la Red Argentina de Turismo Accesible, Alejandro López, quien en su charla indicó que: “ en San Martín de los Andes, en el Parque Nacional Lanín, y en Nahuel Huapi tenemos prestadores, e incluso Parques Nacionales que adquirió 24 de estas sillas para que personas con movilidad reducida, porque ya no hablamos de discapacidad, hablamos de adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños que a lo mejor no están acostumbrados a estos entornos naturales puedan participar plenamente de estas actividades. Así que en Argentina tenemos parapente adaptado, buceo adaptado, hay muchas actividades. Con lo que respecta a montaña, esquí adaptado casi tenemos en todos los centros invernales de nuestro país. Y por otro lado esta posibilidad de cuándo se va la nieve, la posibilidad de hacer trekking adaptado en todo el cordón de nuestros Andes, de norte a sur, incluso en las sierras o en ambientes que son llanos pero que son agrestes y donde una silla de ruedas tradicional a lo mejor no puede acceder.”

También se desarrollaron los temas: Buenas Prácticas en la montaña, por el guía Héctor Leiva. Se presentó el proyecto de plantación de árboles autóctonos para la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, por referentes de la Asociación Amigos de la Patagonia; Victoria Pérez Valino, Sebastián Homps y Florencia Lamas.

A modo de cierre, el secretario de Turismo local, Alejandro Apaolaza expresó que: “estamos muy contentos de estas dos jornadas de la primera conferencia de nieve y montaña de las Américas en nuestra localidad, con agradecimientos infinitos a la CAT, al Inprotur, al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación también, al gobierno de la provincia de Neuquén, y a todo el Bureau de eventos del San Martín de los Andes, que trabajó en dos jornadas, en una programación muy provechosa tanto para la localidad, el posicionamiento del turismo de montaña y nieve a nivel internacional, como para todos los expositores y todos aquellos visitantes que vinieron y pudieron llevarse una experiencia y una calidad y una capacidad instalada diferente”.

En tanto el intendente Carlos Saloniti expresó “Es algo que se hace cada dos años en Andorra, en otro país, y haberlo logrado en Argentina y en San Martín de los Andes es un orgullo que es fruto del trabajo, de la acción del Ministerio de Turismo de la provincia, del gobierno de la provincia, del Ministerio de Turismo de la Provincia, del Gobierno de la Provincia, del Ministerio de Turismo de la Nación, la Municipalidad San Martín de los Andes, a través de la Secretaría de Turismo y de todos los organismos, porque acá hay mucho trabajo de mucha gente contentos porque lo logramos, lo logramos después, lo soñamos, lo pensamos y hoy es una realidad.” Asimismo destacó que la actividad fue muy relevante porque “permite fomentar el turismo, las actividades, la recreación y ese es el camino que nos hemos trazado y hacia ello vamos. En nuestra ciudad, su actividad económica está dividida en tres patas y donde la pata más importante es la actividad turística. Y en esto el Estado ha tenido un rol central, en el cuidado del ambiente, en el respeto del peatón, en hacer de esta ciudad una ciudad amigable, una ciudad que tiene limitación de alturas, que te permite que tengas edificios por todos lados y no puedas ver la montaña. Y eso creo que hay que valorarlo. Por eso para mí que hoy tengamos esta conferencia acá es fruto de una larga historia de haber sido coherentes con lo que pensamos, lo que pensaron los primeros pobladores y lo que pensamos los actuales dirigentes. Y eso creo que es lo que más nos enorgullece porque hemos apostado a la calidad, a una buena calidad de vida y eso lo podemos ver vivir y además genera un trabajo para todos que se ve plasmado en el día a día”.

El evento tuvo por objetivo posicionarse en el calendario bienal turístico de nivel mundial. Fue organizado por la secretaría municipal de Turismo y el Bureau de Eventos de San Martín de los Andes, uno de los principales destinos invernales de la provincia de Neuquén. Además, contó con el acompañamiento de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la Cámara Argentina de Turismo (CAT) como el Ministerio de Turismo de la Provincia de Neuquén, la Cámara de Esquí y Montaña de Argentina (CAEM) y Cerro Chapelco, quienes expresaron públicamente su apoyo a esta iniciativa inédita para San Martín de los Andes.