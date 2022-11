Con mucha presencia de público se vivió una jornada llena de deporte en la montaña, que congregó récord de competidores.

Audio del ministro de Turismo, Sandro Badilla

Audio del intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani

Audio de Roxana Flores, ganadora de la competencia

Audio de Luis Valle Barrientos, ganador de la competencia

Este fin de semana se disputó una nueva edición del k42 en Villa La Angostura. Desde temprano, los competidores se concentraron en Plaza Los Pioneros, que de a poco, se fue cubriendo de camisetas azules. Tras la masiva largada, la multitud viajó hacia los senderos de montaña.

El vicegobernador Marcos Koopmann participó junto con el ministro de Turismo, Sandro Badilla, de la jornada.

Koopmann aseguró que “eventos como el K42, que aumenta año tras año su convocatoria, muestran el crecimiento que el turismo deportivo viene teniendo en la provincia del Neuquén y es una actividad que derrama beneficios en el sector hotelero, gastronómico y de servicios en general, permitiendo la generación de fuentes de empleo para las familias neuquinas”.

“Esto es posible gracias al trabajo articulado que el gobierno provincial, a través del ministerio de Turismo, viene llevando adelante con el sector privado y es muy importante para consolidar la ampliación de la matriz productiva de nuestra provincia”, remarcó Koopmann, que encabezó la entrega de premios a los ganadores de la prueba.

Por su parte, el ministro Badilla destacó que “estamos cerca de los 20 años del K42 en la localidad de Villa La Angostura. Es una carrera importantísima y no sólo por lo deportivo o por el contacto con la naturaleza que establecen sus participantes, sino también para el desarrollo turístico”.

Añadió que “esta semana Villa La Angostura ha rondado un 70 por ciento de ocupación turística en el mes de noviembre, por lo que el K42 es importantísimo y es un clásico de la localidad, dado que nos visitan competidores de distintos lugares de nuestro país y también de países vecinos. Es todo un éxito y un compromiso que tiene el gobierno de la provincia del Neuquén junto con el gobierno municipal de acompañar este evento”.

Asimismo, el ministro subrayó que “Villa La Angostura y la provincia del Neuquén se están ganando un lugar como sede de eventos internacionales de primer nivel”.

“Estamos trabajando en el calendario del 2023, que va a comenzar con el Oceanman, competencia de aguas abiertas, el MXGP, el mundial de Descenso de Montaña, además de las competencias que tenemos todavía este año, como el Gran Fondo 7 Lagos, que va a traer 3.500 ciclistas, y también el Cruce de los Andes, todas competencias que nos ayudan a mostrar Villa La Angostura y Neuquén al mundo. Por eso continuaremos trabajando en estos eventos, junto a los municipios y al sector privado porque potencian el desarrollo turístico”, finalizó Badilla.

Los ganadores

El corredor Luis Valle Barrientos (Chile) se quedó con la 19° edición del Salomon K42 en Villa La Angostura. El segundo lugar fue para Nicolás Benavides (Chile) y cerró el podio Ezequiel Pauluzak (Argentina). En Damas, la ganadora fue Roxana Flores (Argentina). La segunda fue Verónica Ramírez (Argentina), en tanto, Diana Pulido (Colombia) ingresó en tercer lugar.

Luis Valle Barrientos expresó: “Estoy emocionado, hace varios días que me sentía nervioso y ansioso. El circuito siempre es bueno y lo han ido cambiando un poco con los años. El ascenso al Bayo, la nieve, todo es muy mágico acá”.

“Me preparé muy bien para el ascenso, lo trabajé mucho y me sentí fuerte subiendo. Pensaba en poder estar peleando, pero afortunadamente el entrenamiento me hizo estar adelante”, agregó el chileno.

“Todo corredor sabe lo que es el podio de la general del Salomon K42: es la carrera, es el maratón de montaña por excelencia del país. No puedo creerlo, fui segundo casi toda la carrera, pero Nico Benavides me conectó en cumbre. Somos muy parejos y sabía que iba a ser duro hasta lo último. Estoy muy contento”, señaló Ezequiel Pauluzak y agregó que “estar en el podio es lo que todo corredor sueña alguna vez y se me cumplió. El Salomón K42 tiene una dificultad muy alta y me encanta”

Por su parte, Nicolás Benavides expresó que la vivió “bastante contento en toda la ruta. Fui a un ritmo controlado y la disfruté. Busqué acercarme a Ezequiel y tuve que esforzarme en la última subida al cerro Bayo y en la bajada. Me encanta correr en este tipo de terrenos, muy lluvioso, muy húmedo, es como estar corriendo en mi casa”. Esta es su segunda participación en el Salomon K42 y prometió estar presente en 2023.

En Damas, gran parte de la carrera fue liderada por la zapalina Roxana Flores y la roquense Luciana Urioste. En los tramos de ascenso, Flores se alejó y Verónica Ramírez ganó terreno. También se arrimó a la punta la ganadora de K42 Colombia, Diana Carolina Pulido Lugo.

Roxana Flores manifestó que “estoy contenta por haberme quedado con el primer puesto porque obviamente que quería ganar. Pero sabía que venía con carga, de muchas horas de avión y los primeros 10 kilómetros venían bastante lerdas, no querían reaccionar. Después me pude poner a ritmo y mantener hasta llegar arriba”.