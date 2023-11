Desde el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial de Neuquén se brindan recomendaciones al respecto.

El 15 de noviembre es una fecha que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) como día mundial para tomar conciencia sobre dicha condición. Esta enfermedad es la tercera causa de muerte en el mundo. En Argentina más de dos millones de personas la padecen.

En el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, se realiza el diagnóstico y tratamiento del EPOC. Los médicos Sergio Homann y Carolina Muñoz, quienes integran el servicio junto al neumonólogo Sebastián Blas Lamot, brindan recomendaciones e información acerca de esta afección que es muy sencilla de diagnosticar.

Sergio Homann, médico neumonólogo y Jefe del Servicio de Neumonología explicó que “la EPOC no es una enfermedad en sí, sino que es un grupo de enfermedades y las más relevantes son el enfisema y la bronquitis crónica, y afecta al aparato respiratorio generando una obstrucción del flujo de aire”.

Detalló que “el punto principal es que el 80 por ciento de los pacientes que tienen diagnóstico de EPOC son fumadores, el tabaco sigue siendo en el día de hoy la principal causa de esta enfermedad y al ser la principal causa es prevenible, porque si no se fumara o dejara de fumar a tiempo no se desarrollaría la enfermedad” dice Homann y agrega “es tratable pero es crónica, es decir que ya no se puede curar”.

Además, Homann indicó que “el otro 20 por ciento puede ser por muchas etiologías, hay otras causas y en nuestra zona es relevante por la inhalación de humo de biomasa, gente que se calefacciona con leña en zonas rurales y la cordillera, esa gente puede desarrollar EPOC a pesar de que nunca fumó, por la inhalación de humo desde su infancia o adolescencia”. Y agregó que “hay otras causas también por ejemplo en pediatría se ve el EPOC pos infeccioso, son chicos que desarrollan la enfermedad por haber tenido una infección grave pulmonar, existe alguna causa congénita que es el déficit de alfa uno antitripsina que es una enzima, y las otras causas pueden ser exposiciones laborales a determinada polución ambiental”.

En relación a las estadísticas mundiales, Homann sostuvo que “el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo, la primera son la enfermedades coronarias, segundas los accidentes cerebrovasculares y cuartas las infecciones respiratorias”.

Síntomas

En tanto, Carolina Muñoz, médica clínica que cursa la especialidad de neumonología, explicó que “en líneas generales depende de la gravedad de cada paciente, pero el síntoma que más predomina es la falta de aire, lo que llamamos disnea, que es una falta de aire que va progresando en la medida que la enfermedad avanza”. Muñoz agregó que “inicialmente es una falta de aire que el paciente la empieza a sentir con grandes esfuerzos y eso lo va limitando cada vez más en su vida cotidiana, porque a pequeños esfuerzos cada vez se agita más y muchas veces va acompañado de tos, también pueden sentir sensación de opresión de pecho, esa respiración sibilante propia de un cuadro obstructivo”.

En este punto, la doctora afirmó que “lo importante es que cuando los síntomas empeoran rápidamente, se dan en un cuadro que se llama exacerbación del EPOC, que es la agudización del cuadro que lleva al paciente a consultar a la guardia, puede pasar en 24 o 48 horas, en menos de una semana, depende de la causa que lo origina”. Recomendó que “es importante que los pacientes diagnosticados con EPOC mantengan la vacunación contra la neumonía, el covid y la gripe, así se pueden evitar cuadros infecciosos”.

Muñoz expresó que “un médico clínico está preparado para atender en forma inicial a un paciente con EPOC, lo importante es evitar que los cuadros progresen, a veces las personas se quedan en su casa esperando a sentirse mejor y cuando llegan a la guardia pueden ingresar con un cuadro muy severo”.

Un diagnóstico sencillo y tratamiento

Según explicó Muñoz, “es fácil diagnosticar un paciente con EPOC, se le hace un estudio llamado espirometría, se lo conecta a un espirómetro y solo debe soplar y cuando lo hace podemos ver su limitación al flujo aéreo, la obstrucción bronquial”, y agrego que “una vez confirmado el EPOC se le realizan otros estudios de baja y alta complejidad para determinar el grado de severidad y el posible tratamiento”.

Por su parte, Homann sostuvo que “una vez diagnosticado el EPOC hay que comenzar lo antes posible con el tratamiento”. Precisó que “el principal tratamiento no es la medicación, sino sacarle la causa que lo originó, en el caso de los fumadores el tabaco, el abandono del tabaco es mejor que cualquier tratamiento que le demos al paciente”.

Asimismo, indicó que “el tratamiento consiste en darle medicación bronco dilatadora, es por vía inhalada, en forma de aerosol, polvo seco o nebulización, es medicación que debe ingresar directamente a la vía aérea y que la abra para mejorar su capacidad pulmonar y la limitación que tenga el flujo de aire”. Y recordó que “la enfermedad es crónica, se puede tratar, pero lo que buscamos es frenar el avance, se puede tener un EPOC leve y hacer una vida relativamente normal o uno severo que puede requerir un equipo de oxígeno para poder hacer su vida cotidiana”.

El EPOC disminuye la calidad de vida de las personas “porque se va deteriorando la capacidad pulmonar, se va respirando con más dificultad, cuesta más hacer la cosas diarias, vestirte, limpiar la casa, lavar el auto, ir a trabajar, cada vez te lleva más tiempo hacer todo eso o hay cosas que se dejan de hacer o se las da otro”, dijo Homann.

Recomendación

El neumonólogo expresó que “para tomar dimensión de la enfermedad en sí, la última estadística nos dio que tenemos más de 2 millones de personas con EPOC en Argentina, no es poco, y tenemos un subdiagnóstico importante porque si se piensa de que 1 de cada 4 fumadores tiene EPOC, tendríamos que ver cuántos fumadores se han hecho una espirometría alguna vez para hacer el diagnóstico”.

Por este motivo, destacó que “toda persona que sospeche que tiene EPOC y a todos los fumadores los invitamos a que se hagan una espirometría”, y agregó que “no hay establecida una frecuencia, pero les sugerimos a los fumadores que se hagan una espirometría anual, también a los que tienen una exposición laboral o ambiental a humo o alguna sustancia que puede generar la enfermedad”.

Por último, Homann comentó que “el estudio se puede realizar en todos los hospitales cabeceras de la provincia ya que hay espirómetros” y explicó que “un médico generalista o clínico también puede indicarlo, es importante tener un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, eso hace que se puedan controlar los síntomas”.