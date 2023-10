Fue en San Martín de los Andes y participaron representantes de organizaciones y comunidades de distintos puntos de la provincia. Se hizo un balance de las actividades realizadas en el año junto al ministerio de Producción e Industria, a través de la subsecretaría de Producción.

Las mujeres rurales neuquinas se encontraron por 6° año consecutivo, esta vez en San Martín de los Andes, donde repasaron acciones de intercambio, talleres y líneas de financiamiento, pensadas para ellas desde la provincia.

Además, se puso en valor la cuarta edición del Concurso de proyectos, al que se han postulado en todas sus ediciones 236 mujeres y más de 20 iniciativas colectivas. El evento contó también con un espacio lúdico, diseñado por técnicos y técnicas de la subsecretaría de Producción, con el objetivo de fijar saberes con respecto a la tecnología, innovación y agregado de valor, lema de este año.

El ministro de Producción e Industria, abrió el encuentro haciendo un balance de estos años transcurridos y repasó «iniciamos con estos encunetros por el año 2018, en el medio de la pandemia los sostuvimos de manera virtual y acá estamos otro año más». Destacó la presencia de Silvia Canale, Presidente electa de la Comisión de Fomento de El Cholar, quien amenizó la apertura con su voz y guitarra.

Puso en valor el trabajo de la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, por «ponerle todo a estos eventos, junto a su equipo de trabajo». Explicó que «el lema de este año es la tecnologia, que no es más que el saber hacer, el cómo. Se trata de procesos, técnicas que configuradas en un conjunto terminan siendo un oficio. La innovacion es algo más relativo, una cosa es innovadora si supera algo. Desde la ruralidad hay muchas cosas que a lo largo del recorrido van a poder apreciar cómo van cambiando, mejorando lo que hacemos. Incorporar procesos de mejora de técnicas de lo que saben hacer, de transformar eso en un producto o servicio que beneficia a la sociedad».

Instó a las asistentes a que «valoren mucho estos encuentros» y se esperanzó en que «puedan mantenerlos en el tiempo, porque producen algo bueno, algo positivo, es una construcción».

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, destacó la presencia de casi 200 mujeres y comfesó que «ha habido decisiones de golpear puertas porque nuestro financiamiento no era suficiente, por eso quiero agradecer al vicegobernador, Marcos Koopman, que dispuso fondos, y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, que también hizo un importante aporte para que hoy pudieramos reencontrarnos». También agradeció «a los gobiernos locales de Tricao Malal, Rincón de los Sauces, Senillosa, Bajada del Agrio, Loncopué y Aluminé por facilitar el traslado de las mujeres de cada localidad, poniendo a disposición sus vehículos».

«Será el último encuentro que comparto desde este rol», expresó, y les pidió a las asistentes que «se sientan merecedoras de esto. Como funcionarios somos pasajeros, pero mientras estamos trabajamos con y para ustedes; tanto nuestro ministro como nuestro gobernador han pedido trabajar transversalmente con perspectiva de genero y todo esto no seria posible si no se hubiera creado en la provincia por primera vez el presupuesto con perspectiva de género. Ademas de los hechos concretos, hay un monton de otras areas con esta linea de trabajo».

«Siempre hemos trabajado en equipo entendiendo que las verdaderas protagonistas son ustedes; nosotros nos debemos a toda el area rural. Nada mejor que avanzar en propuestas demandadas y planteadas por ustedes», aseguró. «Hemos recorrido la provincia, es imposible estar en todos lados pero hay equipos técnicos en todos los puntos de la provincia», agregó.

Les dejó un alentador mensaje de que «es importante que sepan que se puede, es importante que se animen, que participen, que golpeen puertas y ocupen sillas vacias» y recordó que «todo mi linaje es de mujeres rurales, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá aún hoy; yo pude estudiar gracias al trabajo de ellas», confesó emocionada.

La Ministra de las Mujeres, María Eugenia Ferrareso, dijo que «cada una de ustedes viene a representar a las mujeres de sus parajes y localidades, y son ustedes las responsables de multiplicar en sus lugares estas cosas que van aprendiendo en los talleres, en los intercambios, en los encuentros». «Es importante ser solidarias para que el resto de las compañeras tambien se sumen a estos espacios», manifestó.

Agradecio al ministro López Raggi «por haberla llamado para articular este trabajo», del que espera «pueda trascender en el tiempo, porque estos procesos no son propiedad de una gestion, sino que las mujeres rurales representan nuestra neuquinidad, la historia de nuestra provincia».

Rosalía Barra, de la comunidad Puel de Villa Peguenia y miembro del Consejo Regional Pewence, habló en representación de las mujeres rurales. «Estamos con piel de gallina, no pensabamos encontrarnos con tantas mujeres», dijo. «Yo soy mujer mapuche y estoy acá porque todos estamos trabajando en el territorio y nos tenemos que dar una mano para poder salir adelante», aseguró. Resaltó que la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, «es una mujer de campo, que nos dio un empuje fuerte y eso nos hace mover nuestro espiritu para fortalecernos como mujeres». Se dirigió a sus pares invitándolas a organizarse, porque «es la unica forma de salir adelante, solas no podemos, esto es un paso sumamente importante, acá tenemos que estar atentas y la responsabilidad de construir queda en nosotras «.

«Me siento orgullosa de poder verlas, años atras no se veian tantas mujeres, hasta en nuestra asamblea eran todos hombres, las mujeres nos quedabamos en la casa», expresó. «Yo vivi con mi abuelita y mi mamá que me llevaban a la asamblea y ahi a la par de ellas andaba yo, eso me hizo dar fuerza para estar al frente, tenemos que animarnos, empezar a responsabilizarnos y tomar cargos, empoderarnos para tomar decisiones», agregó.

«En el campo hacemos un montón de cosas, tenemos la huerta, el telar, las gallinas, el corral, las ovejas, el queso. Organicémosnos y asumamos responsabilidades», enfatizó.

La Presidenta de Mujeres Rurales Argantinas, Patricia Gorza, explicó que esa ONG «está presente hoy en 18 provincias. Nosotras gestionamos con todos los gobiernos provinciales donde estamos y en ninguno pasa lo que pasa acá con las mujeres rurales, esto es único, estos encuentros, hay algo que fluye y eso no pasa en todos lados».

«Desde mi organizacion queremos poner en valor el trabajo realizado, es un trabajo que lleva mucho tiempo estos encuentros, ojalá que todas empujen para que esto continue en el futuro porque va a depender mucho de ustedes también», agregó. Contó que «esta experiencia empezó como algo que no sabiamos como iba a ser, y arrancamos con esta propuesta de intercambio de mujeres queseras y lecheras, y teniamos dudas y miedos porque venimos de zonas diferentes desde lo productivo, desde lo cultural, desde lo geográfico, desde el clima. Todas esas cosas nos hacen ser quienes somos en cada uno de nuestros territorios. No sabiamos que iba a pasar, y resulta que fluyó, y puedo decir que Mujeres Rurales Argentinas tiene un montón de amigas en Neuquén e invitaciones a venir, compartir, intercambiar. Eso es lo principal en este tipo de encuentros, la calidad humana y los vínculos que se generan que han roto todas las fronteras de nuestro país», expresó. Puso en valor «la política pública, los programas que permiten que hoy estemos acá generando sinergias» y «el trabajo de técnicos y técnicas ponen el alma y eso se nota».

«Hay una teoría que dice que Neuquén es el faro del mundo, y yo digo que ojalá sea el faro de las mujeres rurales de todo el país porque de acá surgieron cosas muy importantes que van a ser replicadas en otras provincias», concluyó.

Acompañó a los funcionarios provinciales, el subsecretario de Producción de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Ian Reparaz y en el encuentro también se premió a las ganadoras del Concurso de Proyectos. También representantes del Banco Provincia del Neuquén, quienes pusieron en valor los talleres de Inclusión Financiera, trabajados en todo el territorio en conjunto, y se mostró una nueva etapa del «Camino de la Mujer Rural» –implementado desde el año pasado.