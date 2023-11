Cada 17 de noviembre se conmemora esta fecha. Desde el Servicio de Cirugía del Hospital Castro Rendón se brinda información acerca de esta enfermedad.

Hoy, 17 de noviembre es el Día Mundial de Cáncer de Pulmón y desde el Servicio de Cirugía del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón se brinda información acerca de esta enfermedad, que con una detección temprana se puede llegar a curar.

Fabricio Delmas, jefe del Servicio de Cirugía del HPN comentó que “la mayoría de los diagnósticos de cáncer de pulmón son incidentales, se hace una tomografía o radiografía por otro motivo y se detecta algún nódulo, que se puede observar como una manchita que aparece en la imagen” y agrega “eso lleva a que se hagan estudios más específicos donde se llega al diagnóstico de cáncer de pulmón”.

“Muy pocos pacientes o quizá la minoría de ellos llegan a la consulta con algún síntoma” dice Delmas y agrega “el cáncer de pulmón llega a dar síntomas cuando está en estadíos muy avanzados o en ubicaciones muy precisas”.

Delmas comenta “en esta época post covid se está dando en forma frecuente que se realizan estudios de control o de rutina con pacientes que han tenido esa enfermedad y se detectan nódulos pulmonares o masas pulmonares y se llega así al diagnóstico”.

“Históricamente el cáncer de pulmón se dio más en hombres que en mujeres, pero en las últimas décadas esa brecha se fue achicando, el principal factor de riesgo es el tabaquismo” dice Delmas y agrega “antiguamente fumaban más los hombres que las mujeres y esa brecha se fue reduciendo, sigue siendo un poco más frecuente en varones, pero se achicó la diferencia”.

Prevención y detección

Para Delmas el fumar no es el único factor que puede determinar un cáncer de pulmón, “si bien la gran mayoría de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón son o han sido fumadores, también se puede dar en personas que no han fumado nunca” y agrega “hay factores de riesgo, últimamente se está evaluando el humo o la calefacción por leña, eso en nuestra zona se ve mucho también, un factor al que se le está dando bastante importancia, de hecho en algunos países donde la calefacción por leña o el humo son importantes se hace screening en pacientes no fumadores”.

Delmas explica que “el screening es un estudio de tamizaje de pacientes, generalmente en una población seleccionada para detectar una enfermedad en estadío muy temprano, inclusive antes de que el cáncer se haya presentado” y agrega “el screening es muy común en otro tipo de tumores por ejemplo el de mama, el de cuello uterino o en el cáncer colorectal, mientras que en el cáncer de pulmón hubo experiencias iniciales con radiografías de tórax, esto hace muchos años, pero no demostró ser útil”.

En los últimos años se empezó screening con lo que se denominan tomografías con baja dosis de radiación, es una técnica que se usa en el tomógrafo donde se baja la dosis de radiación y con esto se busca detectar nódulos pulmonares. “En general en la mayoría de los países se practica en poblaciones seleccionadas como casi todos los programas de tamizaje, en pacientes de más de 50 o 55 años que son o han sido fumadores de jerarquía, y se les hace un tomografía de baja dosis y se va repitiendo en forma anual si no se detecta nada, pero cuando se detecta un nódulo en el pulmón ya entra en otro tipo de protocolo de atención, esos programas han demostrado que son útiles para la detección y el tratamiento”.

Neuquén

En Argentina hay poca experiencia con este tipo de estudios, “en Neuquén hay un programa implementado en un centro privado y la idea es empezar a desarrollarlo en nuestro hospital con la idea de llevarlo a toda la provincia, por eso estamos recién en los comienzos, armando grupos de trabajo y contamos con el apoyo de la dirección del hospital para hacerlo”.

El cáncer de pulmón se puede prevenir no fumando, y si se fuma dejar de hacerlo. Se considera que después de 15 años haber dejado de fumar, el riesgo de tener cáncer de pulmón sería muy similar a una persona que no fuma.

“Como cirujanos no vemos muchos cáncer de pulmón porque la gran mayoría de los tumores se detectan en estadíos muy avanzados y no son pasibles de cirugía, al no tratarse con cirugías los ven los oncólogos o los neumonólogos” dice Delmas y agrega “se hace el diagnóstico mediante una punción o una broncoscopia y no se operan en general esos pacientes, los que se operan son en los estadíos tempranos y es lo que ha demostrado mayor tasa de curación, por eso el objetivo del screening es tratar de detectar pacientes en forma temprana a la enfermedad para que puedan ser sometidos a una cirugía y tener más chances de curación”.