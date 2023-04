Ya se iniciaron los relevamientos en cada municipio donde atiende el EPEN para incorporar a los usuarios que recibirán el subsidio. El subsidio se aplica para los meses de mayo a septiembre.

Durante la época invernal se intensifica el consumo de energía en aquellas familias que no tienen gas por redes y sí poseen el servicio de energía eléctrica. Ya desde hace algunos años, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) implementa, con fondos propios, un subsidio que se convierte en una ayuda en las facturas de energía de dichos usuarios.

El beneficio abarca a los usuarios del interior de la provincia, donde el EPEN tiene jurisdicción. En este sentido, se tienen en cuenta las localidades o parajes que no tienen gas, o bien, aquellos lugares donde existen las redes de gas a través de Camuzzi o de Hidenesa, pero por alguna circunstancia no llega la red a cada sector o están en obra, entre otros aspectos. También clientes individuales y aislados que no poseen el servicio de gas.

Como cada año, por este período cada municipio actualiza los datos disponibles y el cruce de información, ya sea porque existen nuevos barrios o nuevas obras de redes de gas. De esta manera, desde el EPEN se pueden identificar los nuevos usuarios que se incluyen o a los cuales se les da de baja porque le ha llegado la red de gas. Los listados son enviados a cada Servicio Eléctrico para contrastar con las rutas de toma estado y aplicar el subsidio. El mismo opera desde los consumos de mayo hasta los de septiembre, inclusive.

Durante 2022 el número de clientes con este beneficio superó los 9.600. En este sentido, el presidente del EPEN, Francisco Zambón indicó que “la proyección para este año será igual o un poco mayor. Sobre todo, en la zona sur, de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes”.