El ministerio de Salud de la provincia difundió una serie de consejos para prevenir esta complicación de la diabetes, que se asocia a la disminución de la calidad de vida y con la discapacidad.

El ministerio de Salud de la provincia, a través del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y la Red de Pie Diabético, recordó que durante el verano las personas con diabetes tienen más riesgo de tener pie diabético y difundió una serie de consejos para prevenirlo. Se trata de una afección que aumenta no sólo por las condiciones climáticas de la época y las actividades al aire libre, sino también porque los pies suelen estar más al descubierto.

La Úlcera de Pie Diabético (UPD) es una complicación de la diabetes que se asocia con la disminución de la calidad de vida y la discapacidad. Se estima que el 25 por ciento de las personas con diabetes la desarrollarán durante su vida y que entre el 30 y el 40 por ciento de las que fueron tratadas con éxito se repetirán dentro del primer año.

Por este motivo, desde el Programa y la Red consideran fundamental abordar la temática en esta época, ya que muchas personas usan calzado abierto o bien caminan descalzas y, en consecuencia, sus pies están más propensos a sufrir heridas o golpes. Asimismo, recuerdan que para disminuir las complicaciones graves en los pies es importante el cuidado personal minucioso, basado en una buena higiene de los pies, hidratación y control de la glucemia, así como la atención sanitaria.

¿Qué hacer para prevenir lesiones?

Lo principal para prevenir lesiones en los pies en caso de tener diabetes es mantener una higiene correcta, es decir, lavar los pies a diario con agua tibia y jabón neutro, secarlos con una toalla suave, especialmente entre los dedos; y mantener hidratada la piel para evitar la aparición de grietas, por ejemplo.

Es importante observarse los pies y buscar posibles heridas, manchas en la piel, zonas enrojecidas, callosidades o diferencias significativas de temperatura entre ambos pies o en distintas zonas de un mismo pie.

En caso de advertir signos como dolor, quemazón, adormecimiento, calambres o ante la presencia de una lesión, se recomienda consultar precozmente al equipo de salud.

También es necesario utilizar un calzado adecuado durante todo el año y que en verano tenga una buena suela para proteger los pies de posibles cortes.

Además, es imprescindible mantener un buen control de la glucemia, colesterol, triglicéridos y presión arterial; tener una alimentación saludable y equilibrada; evitar el tabaco; y realizar actividad física regular, siguiendo las recomendaciones del equipo de salud tratante.

Acerca de la Diabetes como enfermedad crónica no transmisible

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Las personas con diabetes deben tener controles periódicos y cuidados necesarios para no desarrollar consecuencias graves como la amputación de sus extremidades inferiores.

“El abordaje de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles es un trabajo que se realiza en todo el territorio. Actualmente, la Red de Pie Diabético en la Provincia cuenta con 15 consultorios con equipos especializados. Esto es parte de las políticas públicas que venimos trabajando en relación a nuestro Plan Provincial de Salud, centrado en la prevención, el diagnóstico y el control de distintas enfermedades como la diabetes”, indicó la ministra de Salud, Andrea Peve.

Detalló que en 2022 se capacitaron sobre diabetes alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras de salud y se recaptó a más de 230 personas con diabetes en la ciudad de Neuquén y alrededores.

Actualmente, con el objetivo de visibilizar, concientizar y promover el conocimiento sobre la enfermedad, se creó la Red de Pie Diabético con 15 consultorios, mientras que durante el 2022 se dictaron talleres para los equipos de salud en los que se formaron más de 600 trabajadores y trabajadoras de salud. Además, se desarrollan campañas para prevenir el pie diabético con consultorios de evaluación disponibles en distintos efectores de salud.

Es importante destacar el trabajo en territorio que se viene realizando por parte del personal de salud con la recaptación de más de 230 personas con diabetes en la Zona Metropolitana, así como con la distribución de 250 monofilamentos para examen de sensibilidad del pie, la compra de ocho kit podológicos y ocho ecodopplers vasculares periféricos, distribuidos en efectores de toda la provincia.

Además, se incorporaron apósitos de membrana amniótica para curación de úlceras en los Hospitales de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co-Plaza Huincul, Chos Malal, Zapala, Centenario y Senillosa; y Heller, Bouquet Roldán y Castro Rendón en la ciudad de Neuquén.