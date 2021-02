Los interesados en ocupar el cargo de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica se podrán inscribir a partir del 9 de febrero y durante 20 días hábiles.

El ministerio de las Culturas informa que está abierta la convocatoria para ocupar el cargo de vicerrector/a interino/a de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) sede Patagonia Norte.

Los interesados e interesadas en ocupar el cargo, según los requisitos de la Resolución 498/2017, podrán inscribirse a partir de mañana martes y por los siguientes veinte días hábiles a la casilla de correo electrónico enercpatagonianqn@gmail.com

El cargo implica una dedicación de tiempo completo, siendo su lugar de trabajo la ciudad de Neuquén pero con disponibilidad para trasladarse a San Martín de los Andes.

Los y las postulantes son propuestos por las sedes regionales y su elección y nombramiento son potestad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Podrán postularse todas aquellas personas -sean del ámbito público o privado- que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: ser argentina/o nativa/o, por opción o naturalizada/o; tener un mínimo de 35 años de edad; título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro años afín a la función, pudiéndose aceptar título terciario nacional afín que acredite ciclo académico de duración no menor a tres años y una experiencia laboral no inferior a tres años, correspondiente a la función de tareas docentes y/o tutorías académicas; experiencia profesional en la industria audiovisual no inferior a cinco años.