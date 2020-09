El viernes 25 se realizará un encuentro virtual con jóvenes de toda la provincia para debatir sobre los alcances de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Los alcances de la Ley Provincial 2.302 de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia fue el tema elegido por adolescentes que participan del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), quienes generaron un espacio de capacitación para sus pares el próximo viernes 25, a través de la plataforma ZOOM.

La iniciativa parte de adolescentes y adultos que participan de la comisión Adolescencias y Proyecto de Vida del Copronaf y convocaron desde el área técnica a la consejera titular, mandato cumplido (2012-2019) por el ministerio Público de la Defensa, Mónica Barrutia. En ese espacio de trabajo se plantearán cuáles son los derechos alcanzados por la legislación, por qué la provincia de Neuquén es pionera en la materia y cómo desde un lenguaje llano y simple pueden convertirse en multiplicadores de sus pares en toda la provincia.

Al respecto, Barrutia destacó la temática al considerar que “los adolescentes pueden participar conociendo sus derechos, porque derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce, no se peticiona. Si no conocés, no sos sujeto, sos objeto. Otro va a decir qué porción o cuánto de derecho te asigna”.

“Me parece que del juego intergeneracional va a estar la riqueza que le podamos dar a esta ley”, agregó.

La convocatoria es abierta para adolescentes entre 13 y 17 años de la provincia de Neuquén. Los interesados pueden participar el viernes 25, a las 16 horas, para lo cual previamente deben inscribirse a través de la página institucional: http://copronaf.neuquen.gob.ar/Ley2302.

El Copronaf es un organismo creado por la Ley Provincial N° 2302 y tiene entre sus funciones el rol de asesoramiento en la planificación de las políticas públicas sobre niñez, adolescencia y familia. Además de los representantes de los tres poderes del Estado, está integrado por organizaciones sociales que trabajan en la temática e instituciones religiosas.