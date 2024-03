Una clínica neuquina realizó los primeros trasplantes hepáticos de la Patagonia

Tras años de trabajo articulado entre los sistemas de salud público y privado, se realizaron dos trasplantes hepáticos en la Clínica Pasteur.

Esta mañana, el ministro de Salud, Martín Regueiro recibió al equipo de la Unidad de Trasplante Hepático de la Clínica Pasteur de la ciudad de Neuquén. El encuentro se desarrolló tras concretarse, en las últimas semanas, los dos primeros trasplantes hepáticos de la Patagonia en el mencionado establecimiento de la ciudad capitalina.

“La importancia de los trasplantes que se realizaron en la Clínica Pasteur de la ciudad de Neuquén está en que es la primera vez en la provincia que se hacen”, dijo Regueiro y agregó que “en lo que va del año se hicieron siete trasplantes renales y dos hepáticos. Estamos iniciando un camino, pero es un hito para la Provincia tener la complejidad suficiente como para hacer este tipo de procedimientos”.

Al mismo tiempo, el ministro de Salud afirmó que el trasplante y la donación van de la mano, por lo que “tenemos que generar la concientización, hablar de donación de órganos y acompañar, porque es una decisión que salva y ayuda a la vida de los demás”.

Sobre la realización de los trasplantes, Ignacio Veltri, director médico de la Clínica Pasteur, indicó que se trata de un “hecho histórico para la provincia, para el Sistema de Salud neuquino y para toda la Patagonia, que es haber realizado los primeros dos trasplantes hepáticos de Neuquén y de la Patagonia. Hemos podido conformar un equipo de profesionales con todas las capacidades para desarrollar una medicina de muy alta complejidad y poder ofrecer a toda la comunidad neuquina el acceso al trasplante”.

Por otra parte, el médico hepatólogo Fernando Cairo, director del Servicio de Trasplante de Órganos Sólidos del Hospital El Cruce, de Buenos Aires, y parte del área logística de la Unidad, explicó parte del desarrollo del proyecto y describió que “se generó una idea, se encontraron los actores que tenían las competencias adecuadas para poder acceder a la prestación, que es el trasplante, y después se empezó a desarrollar el equipo de trabajo”.

Tras años de trabajo, llegó la aprobación técnica del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Neuquén (Cucai-Neuquén), en octubre de 2023. Luego de numerosos procesos y actividades, el 24 de febrero pasado se concretó el primer trasplante hepático de la Patagonia; y tres semanas después el segundo trasplante del mismo tipo. En ambos casos se trata de personas que residen en la ciudad de Neuquén y poseen la Obra Social provincial, ISSN.

En relación a esto, Cairo expresó: “pudimos hacer una complejidad extrema, que es hacer un trasplante en esta Provincia. Cuando uno habla de trasplante tiene que tener en cuenta probablemente tres palabras: acceso, calidad y procuración. Nada ocurre si la gente no dona; nada ocurre si la calidad del equipo que realiza el trasplante no está capacitado para hacerlo; y nada ocurre si los pacientes no pueden acceder a la atención adecuada”.

Desde la Unidad de Trasplante Hepático de la Clínica Pasteur, Ezequiel Silverman, cirujano de hígado, páncreas, vías biliares y trasplante hepático, focalizó sobre otro aspecto vinculado a la realización de trasplantes en la región. “Lo más importante es poder brindarles esta prestación, esta gran complejidad, a pacientes de la zona que antes por ahí, no tenían o tenían que viajar casi todos a Buenos Aires”, señaló Silverman y agregó que los dos casos “son personas de la ciudad de Neuquén. No hay dudas de que están felices de haberse trasplantado acá, en su propia ciudad”. Sin dejar de mencionar que toda la evaluación previa al trasplante, el trasplante y el seguimiento post trasplante se realiza en la ciudad.

Finalmente, Julio Lazarte, médico formado en la Universidad Nacional de Comahue, que regresó a la provincia tras especializarse en cirugía de hígado, páncreas, vías biliares y trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires y que es parte de la Unidad, dijo que al regresar de su especialización observó “la necesidad de poder armar un programa así, y bueno, nos llevó mucho tiempo y pudimos armar un equipo muy bien formado, y los resultados hablan por sí solos: tenemos dos trasplantados en tres semanas, con muy buen estado y ya de alta. Un orgullo poder haberlo hecho acá, haberme formado acá y poder brindar este servicio a todo Neuquén”.

El equipo agradeció el acompañamiento y accionar colectivo desde la cartera sanitaria, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, el ISSN y el CUCAI Neuquén.

Se recuerda que el trasplante es el reemplazo de un órgano o tejido enfermo por otro sano. Es un tratamiento médico indicado cuando no existe otra alternativa para recuperar la salud de una persona.

En Argentina, el sistema de procuración y trasplante garantiza la equidad en el acceso para todas las personas que lo requieran, de acuerdo a criterios establecidos por ley y sistemas de registros que garantizan la trazabilidad y la transparencia.

Los trasplantes de órganos y tejidos sólo son posibles gracias a los donantes y al trabajo y compromiso del sistema de salud.