El 27 de septiembre fue el Día de la Conciencia Ambiental y desde la dirección de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos se difundieron las tareas que realizan para preservar el equilibrio del medio ambiente. Neuquén tiene 11 áreas naturales provinciales protegidas.

El gobierno de la provincia del Neuquén, a través de la dirección de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, lleva adelante un importante trabajo territorial para asegurar preservar la biodiversidad para las generaciones presentes y futuras.

La directora de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, Lucía Redondo destacó la importancia de concientizar a la sociedad, ya que “todos somos responsables de preservar y cuidar la flora y la fauna para el presente y las generaciones futuras y sin lugar a dudas hay que trabajar fuertemente en la concientización ambiental de nuestros niños y adolescentes”.

Señaló que “es muy importante preservar, el medio ambiente tiene un equilibrio y cuando nosotros decimos que algo es autóctono, es que es algo propio del lugar”.

Asimismo, ofreció una serie de recomendaciones para quienes visitan las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia, como no acampar en áreas que no estén habilitadas a tal fin, no hacer fuego (salvo en espacios especialmente habilitados a tal fin), llevar bolsa para residuos y a depositarla en los cestos correspondientes y finalmente, tomar contacto con el guardaparques que es quien ofrecerá la información pertinente y dará aviso en caso de que alguna persona tenga algún inconveniente en el recorrido.

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia de Neuquén, cuenta con una ley marco (Nº 2594), sancionada en el 2008, que regula el manejo y la administración de las 11 áreas protegidas que cuentan con unas 300.000 hectáreas.

En ellas se alberga una muestra representativa de las cuatro ecorregiones de la provincia (Monte, Estepa, Altos Andes y Bosque Patagónico) con su biodiversidad.

Las ANP más importantes, en cuanto a superficie, se encuentran al norte de la provincia, ellas son: Auca Mahuida, Tromen, Domuyo y Epulauquen. En el territorio provincial también se encuentras las áreas Cañada Molina, Copahue, Cuchillo Curá, Batea Mahuida, Chañy, Boca del Chimehuin y El Mangrullo.

Al respecto señaló que la particularidad que tiene cada una de ellas es que tienen algún objetivo de conservación en particular, “ya sea de flora, fauna o como monumento natural, incluso puede ser flora o fauna endémica, es decir, que se encuentran en ese lugar y en ninguna otra parte del mundo”.

En cuanto al área de Recursos Faunísticos explicó que “el cuerpo de guardafaunas está integrado por 120 personas, entre operativos y administrativos, los cuales son autoridades de aplicación de la ley N° 2539 y el objetivo fundamental es el manejo de la fauna silvestre y el de sus hábitats”. La provincia también cuenta con el cuerpo de guardaparques que fue creado por la ley N° 2594.