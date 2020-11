Así lo afirmó Cristina Agüero, enfermera y directora del Programa de Adultos Mayores, en el marco del Día de la Enfermería Argentina.

Cristina se presenta y se pinta de cuerpo y alma. La calidez y la pasión con la que elige y desempeña su profesión se advierte en cada una de sus palabras. Enfermera desde muy joven, hoy, a sus 53 años asegura que sigue ejerciendo su profesión con mucho orgullo y convicción. “Si naciera de nuevo volvería a elegir la enfermería”, afirma con un barbijo le tapa la mayor parte de la cara, pero que no evita que su felicidad le ilumine el rostro.

“La enfermería es un desafío permanente, es entrega, dedicación, compromiso y confidencialidad. Es estar en las buenas y en las malas”, resalta Cristina y señala: “Que nos cuidemos entre todos, ese es el mejor gesto que puede tener la comunidad hacia los enfermeros en el Día de la Enfermería”.

La fecha en sí fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, dado que en 1935 se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, organismo que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad se conmemora cada 21 de noviembre.

Actualmente, la enfermería, o mejor dicho, los enfermeros y enfermeras cumplen un rol fundamental dentro del universo sanitario. “Celebramos la vida, cada alta que se va, acompañamos en el buen morir al que se va y contenemos a la familia en ese momento que todos necesitamos cuando parte un ser querido”, sintetiza Cristina.

Es que para cuando ella tomó la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, no faltó mucho para que la pandemia por Covid-19 la tomara por sorpresa. Sin embargo, explica que aprende constantemente y agradece a su familia por el apoyo, aquellos que entienden de su ausencia en su hogar.

“Para mí es un escenario que realmente me está enseñando muchísimo, desde valorar la vida más que nunca, dar gracias. No estaba en mis planes y hoy siento y elijo esto para hacerlo con mucha convicción porque uno se siente útil en la vida. Estamos acá entregándonos por entero, decidimos estar al servicio de la población más vulnerable que son los adultos mayores en estos dispositivos que son tanto Nazareth como Don Bosco”, aclara con lágrimas en los ojos, mientras la emoción le gana de a ratos.

De pie, afuera de Nazareth, el dispositivo que hoy también es su casa desde el 18 de septiembre cuando Cristina tomó la decisión de quedarse, asevera que si no estuviera allí “seguramente estaría prestando este servicio en un hospital, porque es lo que siento, no me puedo quedar en casa, porque hoy me necesitan afuera y yo estoy bien de salud y soy una profesional que se necesita, una figura que hoy Salud lo necesita”.

Entre las cosas que valora de estos tiempos es que la pandemia nos obligó a mirarnos a los ojos. “Esta bueno descubrir la mirada, descubrir en el otro cuando está mal, cuando está contento”, agrega.

Cristina es un ejemplo como tantos otros, del compromiso de los enfermeros y las enfermeras que trabajan dentro del Sistema de Salud neuquino. “Todos los equipos de salud, especialmente enfermería que está en la primera línea de acción, sabemos que es un recurso humano que está presente, escuchando, acompañando, satisfaciendo las necesidades de las personas en todo sentido”, indica.

Si bien remarca estar agradecida con la comunidad, no se olvida de repetir e insistir en eso que todos sabemos, pero que necesitamos que nos refresquen de vez en cuando, y es que nos tenemos que seguir cuidando. “Comprometerse a cuidarse para que podamos dar respuesta también en el cuidado, porque sino uno siente que no puede dar respuesta, eso para quienes estamos al frente… es tremendo”, concluye.

Cabe destacar que a nivel provincial, la oferta de formación este año contempló entre un total de 27 especialidades a la Enfermería Comunitaria, como parte de la profesionalización de la enfermería dentro del Sistema Público de Salud del Neuquén.

Durante los últimos años, se ha ampliado y profesionalizado significativamente, por lo que a las funciones más reconocidas, como la de asistir, cuidar y rehabilitar a las personas con algún padecimiento, se sumaron las tareas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y también las acciones en otras áreas, como la administración, la educación y la investigación.