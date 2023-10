El ministerio de las Culturas a través del ENCINE presenta “Malvinas, 40 años” como parte del Festival ENERC Se Proyecta 2023. La función será este martes 10 de octubre a las 20, en el Cine Teatro Español con entrada libre y gratuita.

Este martes 10 de octubre a las 20, en el Cine Teatro Español con entrada libre y gratuita, se proyectarán tres cortometrajes documentales que fueron seleccionados en el “Concurso de Cortometrajes Documentales Malvinas 40 Años”, perteneciente al Plan de Fomento 2022 del ENCINE. Las producciones son: “Corresponder”, de Natalia Barber; “Moncho Águila: ecos de una voz perdida”, de Romina Sánchez; y “A 40 años”, de María Laura Gerola.

El ministerio de las Culturas a través del ENCINE presenta “Malvinas, 40 años”, en el marco del Festival “ENERC Se Proyecta 2023”. El objetivo del concurso fue fomentar la producción de contenidos audiovisuales provinciales y poner en valor el espíritu malvinero en el marco de las actividades previstas por el año 2022, como homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich Del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y a los veteranos y las veteranas de Malvinas.En las bases y condiciones se estableció una serie de tutorías con especialistas de la dirección provincial de patrimonio del ministerio de las Culturas que fueron asistiendo y acompañando el desarrollo de cada uno de los cortometrajes.

Sinopsis de los cortometrajes

Corresponder, de Natalia Barber

“Mi papá, ex combatiente de Malvinas, luego de 40 largos años de soportar la carga del duelo, reflexión y silencio; luego de vivir bajo el ojo juzgador de la sociedad por volver de la guerra siendo ‘derrotados’, me muestra por primera vez la carta que escribió mientras estuvo refugiado en una trinchera; dirigida a su madre, quien al recibirla se entera que está en Malvinas. Esa carta se convierte en uno de los recuerdos más sensibles para él. Esta revelación me permitió indagar sobre los pensamientos y las emociones que lo atravesaron desde ese momento límite de su vida, hasta la actualidad; y así comenzaron a aparecer otros objetos, como cartas, fotografías, recortes de diarios, etc. En torno a todos estos descubrimientos nació la idea de hacer un film, que sea un recorrido, un viaje a esas zonas donde residen los recuerdos silenciados. Acompañándolo una vez más a mi papá, en estos momentos de silencio y de duelo; pero esta vez para dejar plasmado un retrato de un héroe que transcienda en el tiempo visibilizando la causa de Malvinas a la sociedad. Sobreponerse a esa carga impuesta y vencer el silencio, le permite a mi viejo concretar sus propios sueños relegados”. Natalia Barber

Moncho Águila: ecos de una voz perdida, de Romina Sánchez

Jorge Néstor ‘Moncho’ Águila tiene 20 años, es conscripto de Infantería de Marina, oriundo de Paso Aguerre (Picún Leufú, Neuquén). Su vida transcurre de manera apacible, tiene una vida sencilla, adora los caballos. Su abuelo Carlos se encarga de su crianza desde muy pequeño, ya que su madre debe viajar a Buenos Aires para trabajar y su padre jamás lo reconoció. A los 19 años, ‘Moncho’ se alistó como conscripto de la Infantería Marina en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de seguir la carrera militar. Desde allí se comunica con su prima a través de cartas en las que transmite su tristeza por estar lejos de la familia. Al año siguiente es convocado para combatir en la Guerra de Malvinas. El 3 de abril participa del Operativo Georgias, cuyo propósito es ocupar Grytviken. Águila, junto con su compañero Manuel Lezama y otros conscriptos sobrevuelan la zona en un helicóptero, que es impactado por los ingleses. ‘Moncho’ fallece en el acto junto con el conscripto Mario Almonacid y el cabo Patricio Guanca. Este episodio siembra un gran dolor en quienes lo aman: su abuelo, su tío, su prima, los vecinos del pueblo y su compañero Manuel Lezama, quien está en el helicóptero junto a él durante la balacera que termina con la vida del ‘Moncho’.

A 40 años, de María Laura Gerola

En 1982, estudiantes del último año de secundaria del CPEM 18 donaron todo lo que habían recaudado para su viaje de egresados al fondo patriótico con el objetivo de ayudar a los soldados de Malvinas. Hoy 40 años después de la guerra, nos encontramos con aquellos egresados con las Madres Filial Alto Valle y con parte de la sociedad civil que transito el conflicto bélico de manera indirecta. Para saber cómo vivieron y cuál fue su postura frente a la polémica Guerra de Malvinas, desde el alto valle y desde la espera.