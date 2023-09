El gobernador y el intendente habilitaron este nuevo espacio deportivo. En lo que va del año, se inauguraron más de diez canchas en la ciudad de Neuquén.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró esta tarde la cancha de césped sintético del barrio Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén. Lo hizo acompañado por el intendente capitalino Mariano Gaido.

La nueva infraestructura deportiva demandó una inversión superior a los 14 millones de pesos y se ejecutó a través del ministerio de Deportes y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe). La cancha lleva el nombre de la atleta neuquina Susana Morales. En lo que va de 2023 se habilitaron más de una decena de espacios de este tipo en la ciudad de Neuquén y durante el período 2018-2023 ya son 42 las canchas inauguradas.

En su discurso, el gobernador dijo que la inauguración de hoy representa alcanzar un nuevo objetivo “en esta revolución del deporte y la cultura”. “Muchas gracias por el voto de confianza, por permitirnos poder trabajar para lograr este objetivo”, agregó.

Gutiérrez recordó que “hace algunos años, organizamos aquí una carrera y vinimos un sábado a correr. Uno de estos chicos nos pedía que mejorásemos este playón deportivo. Hoy vemos una plaza integrada, que tiene la infraestructura que permite el desarrollo de distintas disciplinas deportivas; un gimnasio a cielo abierto y la cancha de fútbol sintético”.

“Eso es fruto de un proceso progresivo y secuencial de empoderamiento y apropiamiento, con participación ciudadana y fortalecimiento institucional, de este espacio”, remarcó y se refirió a una serie de obras que se inaugurarán como parte de los festejos porque “la ciudad cumple jóvenes 119 años de vida”.

Mencionó “la inauguración de un nuevo gimnasio polideportivo que Mariano ha gestionado, ha invertido y ha conseguido para todos los ciudadanos en el norte de la ciudad, allí en el barrio Parque Industrial, donde inauguramos una cancha de fútbol sintético cerrada e iluminada, donde también vamos a inaugurar mañana un corredor verde”.

“Un barrio como es Parque Industrial, que estaba postergado, tiene mismas posibilidades y oportunidades, como lo tiene hoy Bouquet Roldán con esta obra. Es fruto de haberle dicho no a la grieta y a la confrontación. Eso no construye porvenir y futuro. Esa no es la pisada ni el ejemplo que nos han dejado nuestros adultos, nuestros hombres y mujeres que han entregado la vida para generar esta posibilidad y esta oportunidad que hoy tenemos”, recalcó el mandatario provincial.

Aseguró que es “un acto de estricta justicia” la inauguración de la cancha y agregó que Bouquet Roldán es “uno de los primeros barrios de la ciudad, que construyeron en ese pasado estas posibilidades y oportunidades que en este presente venimos a reivindicar para construir porvenir y futuro”.

“Cuando empezábamos y veíamos las posibilidades y oportunidades, en vez de hacer una gran infraestructura como podía ser un estadio de fútbol, decidimos derramar mismas posibilidades y oportunidades invirtiendo en infraestructura para que lo más cercanamente posible puedas -en la decisión deportiva- decirle no a la droga y al alcohol”, dijo el gobernador y concluyó: “Ahora llegó el momento de gestionar y buscar los fondos para que la ciudad tenga el estadio único que se merece”.

Por su parte, el intendente consideró que la inauguración “tiene mucho que ver con el trabajo de la vecinal” y señaló que el barrio Bouquet Roldán “viene avanzando y desarrollándose”. Dijo que la obra representa “decirle sí a la vida, sí al deporte; decirle no a la droga y al alcohol”.

Reconoció el trabajo del gobernador que “lo ha desarrollado en toda la provincia y con esa mirada federal lo estamos desarrollando en toda la ciudad, en cada barrio”. Destacó que mañana, como parte del aniversario, “vamos a estar inaugurando un polideportivo en el Parque Industrial, algo que tanto necesitaba el norte de la ciudad”.

“Es por acá, es por la revolución deportiva que transmitió Omar en toda la provincia. Yo le decía que, si hay alguien que puede hablar de deporte y de la oportunidad de la cultura, es él; a partir de todo lo que ha desarrollado en estos años juntos que hemos podido, sin grieta, llevar adelante como esta obra muchas más que vamos a desarrollar”, concluyó.

La ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas destacó la infraestructura y la importancia de contar con “esta plaza tan hermosa, multifunción. Tienen fútbol tenis, un gimnasio a cielo abierto, básquet, para los chicos del barrio, para los grandes, para todos”. “Ahora tienen la cancha acá, así que cuídenla mucho, porque es de ustedes”, añadió.

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal del barrio, Willy Vega agradeció el trabajo del gobierno provincial y la municipalidad por “hacernos esta hermosa cancha para todos estos chicos que están acá, para que los vecinos del barrio puedan disfrutarla”. “Siempre el agradecimiento es por lo que hacen, por lo que nos acompañan. Siempre que nosotros en los barrios necesitamos de ellos, están”, aseguró.

Por último, Susana Morales agradeció “a las autoridades, al señor gobernador, al intendente, a las autoridades del barrio y también a mi familia, quienes siempre han sido el sostén para cada evento deportivo al que he ido. Para mí representar a Bouquet Roldán en el mundo ha sido un honor”. “Nunca me habían reconocido de esta forma, por eso estoy muy emocionada”, manifestó.