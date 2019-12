La exposición “Reflexiones hereditarias” será en el Centro Cultural Alberdi este viernes.

Con entrada libre y gratuita, esté viernes 13 se inaugurará la muestra “Reflexiones hereditarias” del artista plástico Diego Stagnaro. Será a las 20 en el Centro Cultural Alberdi, ubicado en Juan Bautista Alberdi 12 de la capital neuquina. La exposición permanecerá en sala hasta el 4 de febrero inclusive.

Sobre la obra

El artista visual Diego Stagnaro, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Río Negro, participó de exposiciones colectivas en Neuquén Capital, Centenario, Cipolletti y General Fernández Oro. Se encuentra actualmente exponiendo en la Bienal Neuquén Contemporáneo 4 (MNBA).

Sobre su trabajo, el artista explicó: “Resulta inevitable detenernos en algún momento de nuestras vidas, tomar algo de distancia y preguntarnos por el qué o quiénes somos. Preguntas que parecen requerir desprendernos de nosotros mismos para vernos en tercera persona”.

Agregó que le interesa ir más allá, ya no preguntarse sobre cuestiones relacionadas a su identidad sino a interrogarse “el por qué y el cómo soy: ¿Cuáles son las razones por las que he decantado en el sujeto que soy hoy? ¿Cómo se ha dado ese proceso? Me detengo y tomo distancia para ser consciente de los procesos de subjetivación que se están dando en mí, para evitar ser esclavo de mis herencias, para intentar poder vivir conmigo mismo y ser un poco más libre. No se trata de negar y rechazar todo lo dado, sino de reconocer mis influencias, herencias y verdades para luego realizar una re-valoración de lo que soy y de lo que voy a ser.”