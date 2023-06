Neuquén está afectada por fuertes lluvias y crecidas de ríos, hay evacuados y cortes de rutas. Desde Defensa Civil provincial recomendaron posponer viajes a la zona.

Por el temporal, se conformó un gabinete de emergencia en el norte neuquino, del que también participará también el Ejército, para dar respuesta a las consecuencias del temporal de fuertes lluvias y crecidas de ríos.

A la zona se movilizaron el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, el secretario General y de Servicios Públicos, Leonel Dacharry, el subsecretario de Servicios Públicos, Mauro Millán, el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti y el subsecretario de seguridad, Lucas Gómez.

Giusti informó que se trabaja en el monitoreo y contención de la situación y recomendó posponer viajes a la zona.

«Tenemos crecidas del río Agrio, Neuquén, el río Curi Leuvú, distintos sectores de la provincia afectados”, confirmó y recordó que muchos de los evacuados pertenecen a zonas ribereñas, que fueron ocupadas.

Por otra parte, se refirió al puente nuevo sobre el Curi Leuvú y señaló que “la verdad que vino bárbaro ese puente porque con esta crecida, el antiguo puente que se usaba en la ruta 43 que te lleva hacia la zona de Andacollo, quedó bajo agua”.

“Tenemos el sector ese cortado, se interrumpió el tránsito desde ayer. Y tenemos la localidad de Manzano Amargo aislada. También tenemos otra localidad de Pichi Neuquén, que también está afectada por el agua, quedó aislada. Tratando obviamente todos los equipos ahora de ingresar a la localidad por una cuestión de que hay que volver a reabastecer de gas”, agregó.

Aclaró que “si se quedan sin gas, tenemos el riesgo de que se pierde la presurización en toda la red y después hay que hacer la revisión de conexión por conexión, es muy complicado revisar una por una las conexiones”.

En cuanto a las recomendaciones, Giusti pidió que “si van a viajar, posponer el viaje hasta el martes y evitar así las rutas cargadas, “tenemos no sólo el ingreso de lluvia, sino que puede haber deslaves, que de hecho ha habido en algunas rutas”.

“Si tiene que viajar sí o sí, avisar a un familiar, tener el vehículo en condiciones, revisar ahora las escobillas, más que nunca tener las escobillas y el lado parabrisas que esté funcionando y no hacer cosas raras. Y de cosas raras me refiero a esto de que hemos visto gente que se ha metido dentro de los vados o de las crecidas, o de los lechos de los arroyos, no es el momento ahora. Ahora el cauce ha cambiado muchísimo”, remarcó.