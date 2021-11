El proyecto cuenta con el financiamiento del Programa PROCER Instituciones del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y es ejecutado a nivel local por el Centro PyME-ADENEU. El estudio incluye un relevamiento de las capacidades locales en ciencia, tecnología e innovación, así como también las demandas y oportunidades de las pymes de la región.

Por el diseño conceptual de un ecosistema para la innovación en las pymes de la cadena de valor energética de Neuquén, se avanza en la concreción de reuniones con centros de innovación de excelencia de distintos países.

De estas experiencias se busca capturar su funcionamiento, sus modelos de gobernanza y el método a través del cual vinculan a los sectores público-privado, el sistema educativo y el sistema de Ciencia y Técnica para fortalecer el ecosistema pyme.

El proyecto fue elaborado por el Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Producción e Industria. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que aprobó el desembolso de 3 millones de pesos en calidad de Aportes No Reembolsables, a través del Programa PROCER Instituciones.

La serie de reuniones con centros de tecnología incluye a Alberta Innovates y Marcellus Center For Outreach and Research (MCOR), instalados en áreas de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, donde el desarrollo de los no convencionales es punta de lanza a nivel internacional. También se mantendrán encuentros de trabajo con otros centros mundiales que operan en Italia, España y Brasil.

Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria señaló que “la idea es seguir avanzando para fortalecer el entramado de empresas neuquinas y poder profundizar en el agregado de valor en base al conocimiento. Existe capacidad regional y nacional en relación a la investigación y el desarrollo tecnológico en diversas disciplinas, que buscamos vincular con la capacidad empresarial, para continuar mejorando la competitividad de Vaca Muerta”.

Gabriel Di Prinzio, responsable del Programa de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU explicó que “el objetivo del proyecto son las pymes de la región, para lo cual se está llevando adelante un relevamiento en cuanto a sus necesidades y oportunidades en materia de investigación, desarrollo e innovación aplicada”. Hasta el momento, más de 70 empresas aportaron información.

“Asimismo, estamos desarrollando actualmente, un relevamiento de diferentes partes interesadas del proyecto, como por ejemplo las empresas operadoras y de servicios especializados, y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG)”, señaló Di Prinzio.

Por su parte, la Secretaría del COPADE colaboró con un relevamiento de la oferta en ciencia y técnica a nivel regional, la cual se profundizará en este estudio.

La información recolectada y el diseño del ecosistema de innovación, se realiza a través de un equipo consultor con conocimiento y experiencia concreta en este tipo de instrumentos de innovación para el desarrollo pyme, contratado en el marco del proyecto. El objetivo es definir un proyecto básico-conceptual alineado a la estrategia provincial en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados a la industria energética, que integre un modelo de gobernanza y las áreas estratégicas y prioritarias a focalizar.