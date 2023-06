La actividad fue impulsada desde la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Promueve el abordaje de esta problemática desde la promoción de los derechos y la participación de las adolescencias para posibilitar la escucha, el acompañamiento y la articulación comunitaria.

La propuesta “Hablemos de suicidio: Activá Protección-Desactivá Riesgos”, que realiza la subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, se realizó la semana pasada en el CPEM N° 41 del barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén.

El primer día se desarrolló el taller con adolescentes, con quienes a través de distintas dinámicas se empezó a abordar el tema y se invitó a reflexionar y compartir sus saberes y vivencias. Además, se inició la realización de un mural en las afueras del establecimiento para dejar impresas sus ideas en relación con la temática.

Al segundo día se realizó una propuesta abierta al barrio y la comunidad en la calle, acompañada de la directora Silvana Morales, la vicedirectora Laura Maldonado, docentes y también integrantes del centro de salud del barrio Confluencia. Paralelamente, estuvo la radio abierta con la conducción de estudiantes del colegio, un espacio en el que las y los participantes pudieron compartir sus reflexiones y la experiencia a partir de poner en palabras esta problemática.

“Esta actividad, donde se trabaja con distintas dinámicas y propuestas expresivas, tiene como objetivo poder acompañar procesos de sensibilización y formación para promover la prevención del suicidio”, expresó la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Carolina Guajardo.

“Desde nuestra experiencia en diversas localidades y comunidades de nuestra provincia, sabemos que para acompañar necesitamos ampliar la comprensión del problema, acercarnos a su multidimensionalidad y complejidad, deconstruir mitos, habilitar la palabra, la participación de las adolescencias y fortalecer comunitariamente prácticas de cuidado”, destacó.

Entre las distintas reflexiones compartidas una de las adolescentes dijo que “muchas veces tenemos el pensamiento de que no tenemos con quien hablar, y con este taller nos llevamos la enseñanza de que tenemos apoyo, tenemos gente, tenemos teléfonos con quien hablar y que no estamos solos”.

Otra de ellas expresó que “para mí es necesario hablar de suicidio, más que nada para tener herramientas, porque no es fácil tratar con una persona que está así, para guiarla o guiarnos a nosotros, para no lastimarla o no cometer un error al respecto”.

Diversas frases también quedaron plasmadas en el mural y una de ellas dice: “Está bueno aprender de este tema así…de esta pared no nos olvidamos más”.

Del encuentro participaron alrededor de 100 adolescentes y a modo de cierre se presentaron números de música y baile a cargo de estudiantes del colegio y familiares. También participaron vecinas y vecinos, y se contó con la colaboración de la Policía de la provincia y de la dirección de tránsito de la municipalidad de Neuquén.