La propuesta de formación busca promover la transformación digital del sector productivo de la provincia. Es impulsada por la Secretaría de COPADE, con la colaboración del Ministerio de Producción e Industria, en vinculación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto de Calidad Industrial (INCALIN).

Este martes inició el Curso Universitario Introducción a la Industria 4.0 y Tecnologías Habilitadoras, una herramienta que forma parte de la oferta educativa desarrollada conjuntamente por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la formación de recursos humanos en Industria 4.0.

A partir del trabajo articulado que viene desarrollando con el INTI, el Gobierno de la Provincia del Neuquén gestionó un cupo para 50 personas vinculadas al sector empresarial neuquino que formarán parte de esta capacitación virtual de forma gratuita.

El concepto de Industria 4.0 refiere a una nueva manera de producir mediante la adopción de tecnologías 4.0, es decir, de soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real.

Esta transformación no solo abarca a la producción de bienes y servicios de las empresas, sino a toda la cadena de valor, dado que reconfigura tanto los procesos de elaboración y las prestaciones de productos, como la gestión empresarial, las relaciones clientes y proveedores y, en un sentido más amplio, los modelos de negocios.

La propuesta académica ofrece un sólido abordaje a la temática y cuenta con la participación de personas profesionales de amplio reconocimiento, así como representantes de la industria nacional.

A partir de esta capacitación, se busca promover la adopción del paradigma Industria 4.0 y contribuir a la transformación digital de los diferentes sectores productivos desde su línea de base, en el marco del Plan Provincial para el Desarrollo de la Economía del Conocimiento, en virtud de las alianzas estratégicas que vinculan Universidad, Estado, Sociedad y Empresa.

El curso alcanzará mayoritariamente a personas empresarias, profesionales y técnicas que se desempeñan en empresas neuquinas (40), entidades bancarias, (1) como así también personal de la administración pública de municipios y del gobierno provincial de las áreas relacionadas con la temática (9).

De un total de 76 personas inscriptas, fueron seleccionadas 50 siguiendo criterios de equidad de género, equilibrio territorial y perfil ocupacional de las y los interesados. La convocatoria alcanzó gran impacto en el territorio, incluyendo participación de personas residentes en 10 localidades de todas las microrregiones de la provincia.

La modalidad de la capacitación es virtual, con dictado de clases sincrónico los días martes y jueves de 16 a 19 horas, y su duración total de 36 horas divididas en 12 clases. Quienes aprueben las instancias evaluativas recibirán el certificado universitario de aprobación expedido por la UNSAM y el INCALIN al finalizar la cursada.

Contenidos

1. Introducción a industria 4.0 y tecnologías habilitadoras. Industria 4.0: orígenes y evolución. Principales tecnologías habilitadoras, características y aplicaciones. La “fábrica del futuro”. Estado de adopción del paradigma 4.0 en la industria argentina. El rol de las políticas públicas y experiencias seleccionadas de diferentes países. Presentación de la Learning Factory del INCALIN.

2. Automatización de procesos industriales. Automatización industrial en el contexto 4.0 vs 3.0. Máquinas intercomunicadas e interfaces hombre-máquina. Sensores y actuadores inteligentes. Pirámide de la automatización 4.0: sensores, controladores lógicos programables, nivel de supervisión SCADA, nivel de operación MES y ERP. Optimización energética. Realidad aumentada.

3. Internet industrial de las cosas. Aplicaciones de Internet Industrial de las Cosas. Sistemas ciberfísicos. Modelos de comunicación. Protocolos. Seguridad y ciberseguridad. Aspectos relacionados con la privacidad, interoperabilidad y temas regulatorios. Redes inalámbricas. Tecnologías de baja potencia y largo alcance. Topología y arquitectura de las redes.

4. Simulación de procesos. Fundamentos de la simulación de procesos. Diseño de procesos productivos. Evaluación de diferentes soluciones tecnológicas disponibles. Modelos de simulación para análisis de sistemas industriales complejos. Proyección de actividades industriales desde un abordaje integral para reducir errores de implementación. Aplicaciones en empresas industriales y de servicios.

5. Robótica industrial y colaborativa. Fundamentos y aplicaciones de robótica industrial. Descripción morfológica. Grados de libertad. Elementos motrices. Sistemas de control y lenguajes de programación. Integración en la cadena de producción. Robótica colaborativa. Aplicaciones y aspectos de seguridad. Estado del arte y perspectivas.

6. Manufactura aditiva. Paradigma de fabricación sustractiva vs. aditiva. Flujo digital del trabajo. Componentes clave de un ecosistema de impresión aditiva. Diferentes tecnologías de impresión 3D. Uso de la impresión 3D en los procesos de diseño y desarrollo de productos. Diferentes aplicaciones según el sector de actividad.

7. Big data y analytics. Ciencia de datos aplicada. La gestión de datos como desafío tecnológico. Herramientas de big data y analytics. Calidad y confiabilidad de datos. Principios FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable). Métodos supervisados y métodos no supervisados. Reducción de dimensión. Agrupamiento.

8. Inteligencia artificial. Antecedentes y diferentes paradigmas. Aprendizaje profundo. Aprendizaje automático. Modelos neuronales. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Aprendizaje con refuerzo. Problemas de regresión y de clasificación. Entrenamiento de sistemas IA y errores a evitar. La curación de datos. Aplicaciones a la producción de bienes y servicios.

9. BLOCKCHAIN. Introducción a la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Estructura y criptografía básica. Blockchain pública, privada o permisionada y federada. Smart contracts, aplicaciones descentralizadas (DApp) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Sidechains. Activos digitales y criptomonedas.

10. Calidad 4.0. Impacto de la transformación digital en la infraestructura de la calidad. El concepto MNPQ (metrología, normalización, pruebas-ensayos, quality) en el contexto Industria 4.0. Metrología integrada en manufactura avanzada. Mediciones en proceso, en línea, en máquina y fuera de línea. Roadmap de la normalización para la Industria 4.0. Gemelos digitales. Metrología legal supervisada a distancia. Certificados de calibración digitales.