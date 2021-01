Durante el 2020 la ciudadanía pudo acceder a realizar distintos reclamos a través de los múltiples canales de comunicación del organismo.

La dirección provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, recibió 20.000 consultas y denuncias desde todos los puntos de la Provincia del Neuquén.

La ciudadanía recurrió al organismo a través de las distintas vías de comunicación disponibles: la modalidad telefónica, a través de mails, de la fan page de Facebook y también mediante la app “Protección al Consumidor Nqn”. Esta última está disponible para descarga gratuita tanto en App Store como Google Play.

“También tuvimos aproximadamente 5000 reclamos formalizados a los que se les pudo dar solución al 88 % de los mismos. Estas conciliaciones se realizaron mediante vías digitales, en su mayoría por correo electrónico. Desde el área de inspección pudimos realizar más de 2000 inspecciones, de las cuales 520 resultaron en infracción”, explicó la directora de Protección al Consumidor, Miryam Zurita.

La mayoría de los reclamos estuvieron relacionados con el comercio electrónico. También se denunciaron situaciones relacionadas con bancos, tarjetas de crédito y la imposibilidad de dar de baja determinados servicios que habían sido contratados con anterioridad a la pandemia.

“La situación actual que vivimos generó el aumento de compras por Internet porque se dejó de comprar como habitualmente se realizaba, cara a cara con el comerciante. La mayor cantidad de denuncias tienen que ver con que el pedido no llegó a tiempo o el producto que llegó no era el esperado, no cumplía con las expectativas del consumidor o llegó en malas condiciones”, manifestó Zurita.

Asímismo, la directora reflexionó sobre los derechos consumeriles de las vecinas y vecinos durante la emergencia sanitaria por Covid-19. “En pandemia hemos tenido la posibilidad de interactuar con la ciudadanía neuquina a través de algunos programas de difusión. Sabemos que la forma en que veníamos difundiendo y enseñando los derechos de las y los consumidores y usuarios no lo pudimos hacer de manera presencial, pero sí pudimos realizar distintos videos y transmisiones en vivo a través de Facebook, donde el objetivo fue trasladarle a las neuquinas y neuquinos lo que pueden ser sus derechos y obligaciones al momento de consumir un servicio o producto”, explicó.

Sobre lo que respecta a las metas que tiene Protección al Consumidor, Zurita dijo que “para este 2021 proyectamos seguir con otras formas que nos permitan llegar a la ciudadanía con la educación del usuario y de esa manera lograr un consumo responsable”.