La ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, recibió esta mañana a los neuquinos que integraron la delegación de Argentina que participó hace un par de semanas atrás de los 3° Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputaron en Rosario.

Estuvieron presentes la atleta Giuliana Baigorria; el patinador Joaquín Rioseco; la jugadora de beach handball Juana Medina en tanto que, por vía zoom, se contactaron el gimnasta Joaquín Vélez, la ciclista Abril Garzón y el arquero de beach handaball, Juan Manuel Ramírez. Otra de las integrantes, la patinadora, Lucia Monje, no pudo asistir por encontrarse en la escuela en esos momentos.

Del encuentro también participaron el subsecretario de la cartera Provincial, Diego Landeiro; el director Provincial de Deportes, Carlos Torres; Sergio Dovio fotógrafo que cubrió las competencias y les entregó a cada uno de los deportistas una foto retratando parte de los mejores momentos y Andy Garaygorta, director de relaciones institucionales de la mutual OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios). quien también le hizo un presente a los jóvenes.

Durante el desayuno y la charla con la ministra cada uno de los deportistas fue contando su camino para llegar al alto rendimiento, sus sueños, sus ilusiones y ganas de seguir creciendo en el deporte.

Piedecasas destacó el valor deportivo y humano de los jóvenes. “Fue muy grato poder recibirlos, conocer sus inquietudes, sus necesidades, cómo desarrollan su vida habitual, la forma en que se relacionan con sus compañeros y la experiencia en el alto rendimiento. Fue una charla muy enriquecedora”, destacó.

“Todos estos deportistas están en el plan de becas que impulsa el ministerio de Deportes –agregó- pero también hacemos hincapié en el acompañamiento del equipo en materia de nutrición, de kinesiología porque como quedó expuesto en la charla es muy importante tener un equipo de apoyo en el momento de competir y en ese aspecto estamos a disposición”, afirmó.

1 of 3

En tanto el subsecretario de Deportes, Diego Landeiro agregó que más haya del apoyo económico que otorga el plan de becas “es importante el apoyo con el equipo interdisciplinario que tenemos de nutricionista, psicólogo más el resto del equipo que mencionó la ministra. Así que estamos orgullosos de cómo nos han representado y felices de poder recibirlos”.

La zapalina Giuliana Baigorria logró la medalla de oro en lanzamiento del martillo con récord sudamericano y también se colgaron la medalla dorada la defensora Juana Medina y el arquero Juan Manuel Ramírez en beach handball. Además Argentina con los chicos neuquinos logró otros tres bronces por medio del gimnasta Joaquín Vélez en la modalidad por equipos; la pedalista de huinganco, Abril Garzón, en relevos mixtos y la patinadora de Senillosa Lucía Monje en los 10000 metros combinados. Por su parte, Joaquín Rioseco quedó quinto en los 200 metros de velocidad sumando una importante experiencia continental.

Juan Medina, defensora de IFES recordó con “mucha alegría este torneo. Fue una euforia tremenda, ganándole a Brasil, de local y con un gran acompañamiento del público y en mi caso de la familia”.

Giuliana Baigorria por su parte relató con emoción cada uno de sus pasos previos al lanzamiento que le dio el oro, lo duro que es entrenar en Zapala y contó que cuando logró la consagración “lloré de la emoción como hacía muchísimos años que no lo hacía. Me sentí famosa, todos me pedían una nota y eso me gustó mucho pero sobre todo que el gran esfuerzo de todos estos años valió la pena”, confesó.

En tanto Joaquín Rioseco destacó el valor del “aprendizaje” que le dio este torneo. “De todo se aprende y esta experiencia fue muy buena. “Me sentí muy bien cuando gracias al enorme esfuerzo que hice en una de las pruebas mi compañero pudo obtener la medalla. Haber representado a Argentina es algo muy lindo”, contó.