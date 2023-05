Fue durante la última jornada del curso internacional que busca preparar a planificadores de sistemas de salud federales, estatales y locales con herramientas y conocimiento para afrontar el cambio climático.

Esta mañana, la ministra de Salud, Andrea Peve, disertó en el Curso Panamericano de Resiliencia para Sistemas de Salud, co-organizado por HealthCanada, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Investigación de Cambio (Inter-American Institute for Global Change Research) y el Consorcio Global sobre Educación en Clima y Salud (Global Consortium on Climate Health and Education). Durante su exposición, Peve habló sobre las políticas sanitarias provinciales y las acciones que se promueven desde la cartera sanitaria bajo la visión de “Una Salud”, que incorporan al cambio climático a la agenda de trabajo actual.

En la última jornada del curso se abordó la temática “Comunicar de manera efectiva sobre los riesgos del cambio climático al público y partes interesadas”. En ese marco, la titular de la cartera sanitaria provincial sostuvo: “Desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén venimos trabajando desde hace muchos años en el enlace entre salud y cambio climático”.

En este sentido, Peve explicó que el marco de todas las acciones que se llevan adelante desde el Ministerio es el Plan Provincial de Salud 2019-2023, que contiene a su vez el eje transversal “Bienestar Integral y Salud Ambiental”, con una línea específica de acción que es “Salud en el Territorio”.

“Se busca de este modo estar presente con estas temáticas en toda la provincia, trabajando de manera consensuada con los niveles locales y con las comunidades, porque entendemos que el cambio climático y la salud deben ser trabajados por la mayor cantidad de actores posibles”, afirmó la ministra de Salud.

Entre los conceptos claves destacó el de “Una Salud” y expresó: “La prevención y el control de las enfermedades debe abordarse desde una perspectiva holística y transdisciplinar”.

Asimismo, Peve puntualizó sobre las acciones que se llevan a cabo desde la cartera sanitaria en relación al cambio climático y describió la transición del edificio del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén en un edificio sustentable, el diseño sustentable del Hospital Norpatagónico y la proyección de centros de salud sostenibles, sustentables y esencialmente vinculados al territorio.

Durante su presentación, la funcionaria también destacó la participación de la Provincia en el Proyecto Readiness, orientado a incrementar las capacidades del sector salud y fortalecer la coordinación en la acción climática de Argentina a nivel nacional y subnacional (MSAL y OPS/OMS Argentina) para conformar un sistema sanitario con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Vinculado a esto, Peve contó sobre las mesas de trabajo que se constituyeron a nivel ministerial y provincial para el abordaje de la temática.

Otras de las acciones priorizadas por la titular de la cartera sanitaria fueron la realización del Taller Regional de Formación en Clima, Medio Ambiente y Salud para las Américas que se llevó a cabo este año en San Martín de los Andes y la continuidad del Programa de Municipios Saludables en la búsqueda de soluciones colectivas y participativas a problemáticas que afectan la salud de las comunidades.

Para finalizar, y en el marco de las acciones vinculadas a la comunicación y el cambio climático, Peve destacó la construcción una identidad visual por parte del área que permitió unificar y visualizar las acciones desarrolladas en la temática, así como las estrategias elaboradas que favorecen su difusión, adhesión y puesta en valor.

Sobre el curso

El Curso Panamericano de Resiliencia para Sistemas de Salud fue pensado para preparar a planificadores de sistemas de salud federales, estatales y locales, como así también a administradores de hospitales y otros profesionales del sector de salud, con herramientas y conocimiento para afrontar el cambio climático.

La actividad fue co-organizado por HealthCanada, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Investigación de Cambio (Inter-American Institute for Global Change Research) y el Consorcio Global sobre Educación en Clima y Salud (Global Consortium on Climate Health and Education). Además de contar con aportes de ministerios de salud y medio ambiente y de las comunidades de la sociedad civil dedicadas a la práctica del clima y la salud en todo el continente americano.