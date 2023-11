Del 1 al 14 de noviembre, se desarrolla la Campaña Latinoamericana de Prevención del Pie Diabético para sensibilizar, concientizar y promover el conocimiento sobre esta patología.

Cada 1° de noviembre, se conmemora el Día Latinoamericano de la Concientización y Prevención del Pie Diabético, que da inicio a la campaña con igual nombre. Se trata de una campaña por el Día Mundial de la Diabetes, que se desarrolla todos los 14 de noviembre, y que lleva como lema desde 2021 y hasta 2023: “Acceso a la atención de la diabetes”.

Con el objetivo de visibilizar, concientizar y promover el conocimiento sobre la diabetes, el ministerio de Salud, a través del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y la Red de Pie Diabético, recuerda la importancia de realizarse controles periódicos y contar con información actualizada sobre los cuidados que debe tener una persona con diabetes para prevenir complicaciones y el llamado “pie diabético”.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Las personas con diabetes deben tener controles periódicos y los cuidados necesarios para no desarrollar consecuencias graves, tales como la infección de las extremidades inferiores.

En este sentido, desde el Programa ECNT de la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud se destaca el trabajo coordinado de la Red de Pie Diabético y los consultorios especializados en la temática. Actualmente, la Red cuenta con 15 consultorios, con equipos especializados en todo el territorio, para favorecer la accesibilidad a los controles periódicos y a la prevención. La creación de la Red se da como parte de las políticas públicas centradas en la prevención, el diagnóstico y el control de distintas enfermedades.

Sobre la enfermedad

El pie diabético es una de las complicaciones más graves de la enfermedad y se asocia a la disminución de la calidad de vida y la discapacidad. Se estima que el 25 por ciento de las personas con diabetes desarrollarán una úlcera de pie diabético durante su vida; y que entre el 30 y el 40 por ciento de aquellas tratadas con éxito se repetirán dentro del primer año.

En caso de tener diabetes, para prevenir lesiones en los pies, es fundamental mantener una higiene correcta, es decir, lavar los pies a diario con agua tibia y jabón neutro, secar con una toalla suave, especialmente entre los dedos y mantener hidratada la piel para evitar la aparición, por ejemplo, de grietas.

Además, es importante observar los pies en busca de posibles heridas, manchas en la piel, zonas enrojecidas, callosidades y prestar atención a diferencias significativas de temperatura entre ambos pies o en distintas zonas de un mismo pie.

En caso de advertir signos como dolor, quemazón, adormecimiento, calambres o ante la presencia de una lesión, se recomienda consultar precozmente al equipo de salud. También es necesario utilizar un calzado adecuado durante todo el año y, especialmente en verano, procurar que tenga una buena suela para proteger los pies de posibles cortes.

Por otra parte, es fundamental mantener un buen control de la glucemia, colesterol, triglicéridos y presión arterial; tener una alimentación saludable y equilibrada; evitar el tabaco; y realizar actividad física regular, siguiendo las recomendaciones del equipo de salud tratante.