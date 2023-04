Por segundo año consecutivo, La Angostura vive la fiesta del Mountain Bike internacional. Durante la primera jornada se desarrolló la prueba de descenso en el famoso circuito Kamikaze del Cerro Bayo.

El neuquino Nicolás Allende logró este viernes el subcampeonato del mundo en el UCI Masters de Mountain Bike en la modalidad descenso, también llamada Downhill, que abrió el certamen en el circuito Kamikaze ubicado en la base del Cerro Bayo de Villa La Angostura.

En el podio se ubicaron María Lourdes De La Orden (Argentina), Carolina Barbagallo (Argentina) y Haidée Sáez Paillaqueo (Chile) en la categoría femenina Master A; y para Tiziana Tanja Finocchio (México), Lindsey Harris (Estados Unidos) y Andrea Yaramani (Argentina), en la categoría femenina Master B1.

En tanto, en la categoría masculina Master A los ganadores fueron Cristian Valdivieso (Ecuador), Santiago De Santiago (Argentina) y Matías Cox Oelckers (Chile); y en la Master B1 los más rápidos fueron Rowan Sorrell (Inglaterra), Nicolás Allende (Argentina) y Javier Santiago (Argentina).

“Estoy feliz, no lo puedo creer. Hace pocos años que estoy en esta especialidad y lograr este subcampeonato es único. Agradezco a la gente por tanto cariño”, destacó el neuquino, que marcó un tiempo de 3 minutos y ocho segundos en la categoría B1 (40-44 años). “La verdad es que no tenía pensado correr porque en febrero me saqué el hombro, pero le puse garra, voluntad y puede hacer podio”, contó.

El Descenso exige una gran pericia técnica en el dominio del rodado y un mejor estado físico de los competidores, ya que se deben maniobrar bicicletas preparadas solo para bajar en picada, poniendo a prueba los reflejos y el estado físico de los corredores.

“El hecho de que durante dos años consecutivos se hayan realizado dos fechas del mundial en Villa La Angostura es algo muy importante, porque el año que viene esta carrera va a ser en Australia y será muy complicado para muchos de nosotros asistir; por eso el haberse probado ante competidores con tremenda experiencia es algo único para nosotros”.

En otro orden, ponderó las características del circuito y señaló: “en mi categoría había setenta corredores, los chilenos estaban maravillados con la dificultad y la presentación, realmente sorprendidos por eso y la organización en el armado de la pista”.

En esta división también se destacó el local Martín Raffo, quien terminó quinto y por momentos tuvo el mejor tiempo. Fue positivo también lo del neuquino Oscar Pelegrina que ocupó la misma posición en la división B2 (45-49 años).

“Sabía que en mi categoría iba ser una carrera difícil ya que volvieron la mayoría de los corredores europeos, así que haber sacado un quinto puesto me pone contento”, dijo Pelegrina, que el año pasado fue tercero. “Estas competencias nos elevan el nivel así que hacerlo en nuestra casa es un acierto y además positivo para la economía de la provincia ya que hubo muchos ciclistas durante esta semana”, agregó.

El sábado y el domingo se compite en la disciplina de Cross Country (XCO). Las finales se llevarán a cabo por categoría en el circuito Arrabbiata, uno de los favoritos de Argentina. Se trata de la disciplina más tradicional, por ahora la única olímpica del MTB y que más se popularizó en Argentina. Está orientada más al rendimiento físico que a lo técnico. Sus competencias consisten en largadas masivas y vueltas a un recorrido.

Las competencias forman parte del calendario mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI) y son organizadas por la empresa local RIDE SRL y Cerro Bayo, con el apoyo del municipio de Villa La Angostura y la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Turismo.