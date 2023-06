Contó con exposiciones en transformación digital e innovación para la competitividad de las pymes.

Durante la jornada se llevó a cabo el espacio “Compartiendo Excelencia”. El evento se centró en la innovación y la transformación digital como pilares para la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas de la región.

La actividad destinada a directivos y mandos medios de empresas de la región, contó con la participación del ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, y el Secretario Ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Germán Bakker, quienes disertaron sobre «El Estado Provincial en la definición de estrategias de innovación y desarrollo de la cadena de valor».

El espacio EXCELENCIA, de manera conjunta con el Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Producción e Industria, organizaron la jornada “Compartiendo Excelencia en Neuquén” en el auditorio de OSDE, en la ciudad de Neuquén.

El ministro López Raggi expresó al respecto que “es necesario y de manera permanente que todos aquellos interesados en tener relación con el exterior y otros mercados, estén viendo las oportunidades, los problemas y cómo se pueden ir abordando”. Al referenciar las experiencias expuestas en la jornada, aseguró que “se mostró como se puede abordar la posibilidad de mejores soluciones desde la interacción con empresas o con personas de un determinado ámbito”.

“Con las experiencias se ha podido tomar conciencia de la importancia de estar actualizados y atentos a los mercados y a la forma de sobrevivir en ellos más allá de las problemáticas macroeconómicas actuales. Este es un país que enfrenta problemas de competencia, más si es abierto como se busca, en el sentido de generar las importaciones y exportaciones que necesitemos para desarrollarnos”, reflexionó.

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Germán Bakker, sostuvo que “participamos en un panel para dar a conocer cuál es el rol de la Agencia como promotora de la innovación y la aplicación de la economía del conocimiento a los procesos productivos, los procesos sociales, con un auditorio muy interesante de emprendedores, de pymes de la región, en donde también tuvimos la oportunidad de escuchar a distintos emprendedores contando sus experiencias y cómo las cuestiones relacionadas a innovación les han permitido generar nuevas oportunidades, nuevos negocios. Fue muy interesante”.

“La mirada de ANIDE tiene que ver con eso, acompañarlos desde hacer cosas innovadoras que de pronto pueden ser costosas o dificultosas para sobrellevar el día a día en un emprendimiento y la Agencia está a disposición para potenciar esos procesos”, agregó.

“Grandes innovadores que uno reconoce a nivel mundial, han comenzado en el garaje de su casa, por decirlo de alguna manera, entonces innovar claramente no es patrimonio de las grandes empresas y tampoco es hacer algo completamente de cero; innovar es a veces buscar solucionar algún problema de nuestro propio proceso productivo en el que encontramos una solución que puede no solamente servir de solución que se pueda exportar –que no me sirva solamente a mi-eso es economía del conocimiento y ahí planteábamos el estar atentos a ver cómo estoy buscando esas soluciones, poder ordenar la información y documentarla, porque eso puede llevarme a un nuevo territorio, a una nueva unidad de negocios, o algo que no estaba buscando pero ahí aparece el foco de la innovación”, señaló.

“Neuquén necesitaba un organismo que acompañe esto y la puesta en marcha de ANIDE este año apuntan a eso”, concluyó.

Abrió las exposiciones el economista Marcelo Elizondo, cuya visión del entorno global, sólidamente basada en datos e información actuales, representará un aporte diferenciador en la materia.

Siguió con un destacado panel interactivo del sector privado, con los aportes de Marta García, directora ejecutiva de Helios Salud; Oscar Eduardo Erretegui, socio gerente Geocontrol SRL; Luis Eduardo Lanziani,SupplierDevelopment Sr. Manager deTecpetrol y Germán Serrano, Technology Manager UnconventionalUpstreamde YPF.

La visión estratégica sobre innovación y desarrollo de la cadena de valor del sector público provincial estuvo a cargo de Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de la Provincia de Neuquén y presidente del Centro PyME-ADENEU, y de Germán Bakker, secretario ejecutivo permanente de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).

Como expositor principal, cerró la mañana Tomás Karagozian, quien a los 33 años es CEO de TN&Platex, una empresa en permanente expansión, con 7 complejos industriales que ocupan 200.000 m2 y dan trabajo a más de 1.800 colaboradores.

Todos los bloques fueron moderados por Daniel Alonso, Editor jefe de Negocios y Agrovoz del diario La Voz de la provincia de Córdoba. Por la tarde se desarrollarán talleres interactivos sobre tres temáticas claves para el desarrollo y la competitividad de las pymes: innovación, transformación digital y Pymes -Redes de Valor.