Durante las últimas semanas, las chicas y los chicos de la provincia compiten para obtener una plaza en la gran final provincial.

Neuquén Juega, el programa deportivo más federal del deporte neuquino que cada fin de semana convoca a miles de niñas y niños del deporte social y comunitario, entra en su etapa de definiciones.

Durante las últimas semanas, las chicas y los chicos de la provincia compiten por el tan ansiado boleto que los deposite en la gran final provincial.

El viernes, se disputó en Senillosa la final de la zona Centro de vóley femenino sub 17. Participaron Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón y Zapala. Mientras que el sábado, en Villa El Chocón, lo hicieron por el básquet 3×3 sub 14 y sub 16 en ambas ramas, Senillosa, Picún Leufú, Zapala, Santo Tomás y la localidad anfitriona. En tanto, en Zapala los varones de hockey sub 14 y sub 16 de Zapala, Senillosa y Cutral Co disputarán su clasificación.

La gran noticia de esta zona fue la realización de futsal sub 14 en Santo Tomás, que ese mismo día inauguró su primer gimnasio polideportivo con la presencia de los equipos de Paso Aguerre y los representantes locales.

En la zona Confluencia se disputaron las disciplinas de fútbol mixto sub 14 y vóley sub 15 y sub 17 en las localidades de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario, respectivamente.

El otro punto de gran participación es la zona Sur, donde se disputó el vóley femenino sub 15 y sub 17 en Aluminé que, además, contó con la participación de San Martín de los Andes, que obtuvo la clasificación a la final provincial.

En tanto que el domingo, Caviahue recibió a los deportistas de Las Lajas, Loncopué y El Huecú, desarrollando una jornada a puro básquet indoor y 3×3.

En Neuquén el programa que impulsa el municipio capitalino, denominado Mi Ciudad Juega, también muestra cada fin de semana una intensa actividad en busca de sus campeones para la final provincial, por un pasaje a los Juegos Nacionales Evita 2022, que se desarrollarán desde el 24 al 29 de octubre en Mar del Plata.

Hasta el momento consiguieron su boleto para participar de la gran final nacional: Zapala, en vóley sub 17 femenino, hockey femenino sub 14, futsal femenino sub 14, básquet 3×3 masculino sub 14 y femenino sub 14; Cutral Co, en hockey femenino sub 16; Senillosa, en hockey masculino sub 14 y básquet 3×3 femenino sub 16; Villa El Chocón, en básquet 3×3 masculino sub 14; Picún Leufú, en básquet masculino y femenino 3×3 sub 16 y femenino sub 14; San Patricio del Chañar, en fútbol mixto sub 14; Centenario, en vóley masculino sub 15 y sub 17; y San Martín de los Andes, en vóley femenino sub 15 y sub 17.