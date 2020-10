La propuesta apuntó a profundizar acciones de concientización para la deconstrucción y reconstrucción desde la empatía para las nuevas adolescencias.

Durante tres días se desarrolló el cuarto Foro Provincial de Adolescentes bajo el lema “Hablalo por Adolescencias Concientizadas”, organizado por la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. La iniciativa congregó a más de 80 adolescentes de distintas localidades.

La ministra Sofía Sanucci Giménez y la subsecretaria Miriam Díaz acompañaron la Asamblea de cierre en la que las y los adolescentes leyeron su manifiesto.

“Celebro estos espacios de encuentro para intercambiar con intereses genuinos temas que les interesan a las y los adolescentes. Necesitamos que sirvan para ser replicadores y así visibilizar todo lo que las y los conecta”, destacó la ministra.

El cuidado del medio ambiente, la Educación Sexual Integral y la política fueron los ejes trabajados durante los tres días del Foro en formato de talleres y de espacios de debate haciendo eje en su participación activa para construir una “nueva sociedad”. “Cambiar el mundo empezando por nosotres”, expresaron en su manifiesto.

“Creemos que para el año que viene el Foro debe buscar que las adolescencias se deconstruyan utilizando la concientización y estando acompañades en este proceso, tanto con adultes que entiendan su diversidad, como de pares. En base a este proceso crear en conjunto una reconstrucción desde la empatía, sabiendo que nadie se salva sola o solo”, concluyeron en su manifiesto. Este documento será recurso importante para continuar trabajando con las adolescencias de la provincia el próximo año, promover políticas públicas que las y los incluyan y construir el próximo foro.

«Son adolescentes con participación en sus comunidades, participación política y una gran habilidad que tienen es la de abrir esa participación a sus pares», celebró la directora del área de Participación del equipo de adolescencia de la subsecretaría, Patricia Amaolo.

El cierre del cuarto Foro se realizó con Concierto Contenido, un espacio para que las y los adolescentes puedan expresarse artísticamente a través de la música, la danza, la escritura, entre otras manifestaciones de sus sentires, que adecuaron a esta manera de comunicarse. Un espacio que los motivó incluso a proponer otro Concierto Contenido virtual antes de finalizar este año, por lo que empezarán a trabajar en la iniciativa.

En una edición que, debido al contexto, se adaptó al formato virtual, la artista visual Pabla Arias diseñó y realizó las ilustraciones de los fondos de zoom de cada uno de los participantes organizadores. Arias, además, intervino la ciudad con murales alusivos al Foro que están ubicados en puntos del norte, este, oeste y sur de la ciudad de Neuquén. “Desde mi lugar de artista urbana me siento feliz de poder acompañar a estas chicas y chicos que son el reflejo del futuro”, afirmó la ilustradora que también estuvo presente junto a los adolescentes en el Concierto Contenido.

En este Foro participaron más de 80 chicas y chicos de las localidades de Aguada San Roque, Aluminé, Barrancas, Buta Ranquil, Caviahue, Centenario, Coyuco Cochico, Cutral Co, El Cholar, Huinganco, Junín de los Andes, Las Coloradas, Las Ovejas, Loncopué, Neuquén capital, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Tricao Malal, Villa La Angostura, Zapala y departamento Los Lagos.

El Manifiesto Completo realizado por participantes del cuarto Foro Provincial de Adolescentes “Hablalo por Adolescencias Concientizadas”.

“Compañeres, siendo este un año inusual y distópico que nos dio más tiempo de adentrarnos en nosotres mismes y replantearnos muchas cosas; donde aprendimos y cuestionamos muchas otras. Nos parece importante replantearnos cuáles son los espacios en los que nos podemos deconstruir, dónde nos estamos deconstruyendo actualmente y si contamos o no con apoyo y contención de compañeres y adultes. Sentimos que dichos espacios son vitales, porque este año la deconstrucción y la construcción de nueves adolescentes son clave para nuestro desarrollo como sociedad. Sin embargo, nos faltan herramientas que nuestro pueblo no nos brinda (educación, círculo, familiar, “compañeres” y “amigues”) pero creemos que con amigues y adultes que nos acompañen y contengan podemos hacer la diferencia, además de que no hay nada más importante que los procesos de cambio puedan ser transitados por y para une misme.

¿Y cómo nos podemos deconstruir? Este es un proceso largo y voluntario en el que debemos tener en cuenta que todo lo que pensamos puede ser replanteado, y que nuestras actitudes deben cambiar. No solo para el propio crecimiento, sino también, para el de esta nueva sociedad que intentamos conformar.

En primer lugar, para poder ser conscientes de la importancia del ambiente en el que vivimos, debemos primero, entender el impacto que generamos en el mismo. Es allí, cuando podremos proponer qué soluciones son ideales para llevar a cabo y cuáles nos ayudarán, al mismo tiempo, a concientizar e impulsar a nuestros pares.

En segundo lugar, los diferentes géneros e identidades también han sido tema de debate. En este, pudimos concluir que el respeto, la comprensión y aceptación son los pilares para que esta deconstrucción sea posible. Resulta fundamental el aprendizaje de dichos géneros e identidades que desconocemos, así como también, explorar sobre las nuevas masculinidades, vínculos sanos, orientaciones sexuales, y libertad de expresión de cada une. Además, la experimentación y el disfrute de la sexualidad sin tabúes ni prejuicios, desde el consenso y el respeto. Todo esto también, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que nos educa desde la industria del consumo y la cosificación, como la pornografía, películas, series, etc.

Por último, reivindicamos el significado de política teniendo en cuenta que esta abarca la religión, las opiniones de la vida cotidiana, y decisiones diarias diferenciándola de la política partidaria. Entendemos entonces que la política ayuda a la gente, y la mayoría de las ocasiones, es el centro de estudiantes el primer espacio político que ocupamos les jóvenes. Allí, aprendemos que las necesidades se pueden satisfacer luchando en conjunto por nuestros derechos, generando un pensamiento crítico que nos permita diferenciar cuáles son opiniones propias y cuáles inculcadas. Generar equidad y respeto desde políticas públicas y actos políticos en conjunto, actividades informativas, foros de debate, espacios para escuchar otras realidades y luchar por aquellas injusticias, cambiar el mundo empezando por nosotres. También, poder romper esas cadenas con las que nacemos por el simple hecho de ser mujer, de color, de otro país y/o ser alguien quien no cumpla con los estereotipos impuestos por el patriarcado, la supremacía blanca, la cis-heteronorma, etc. y destruir aquellas que nos encarcelan por sentirnos libres .

Hemos logrado un buen trabajo intergeneracional, pero siempre teniendo les adolescentes autonomía sobre nuestros propósitos. El diálogo y las reuniones como punto de encuentro entre realidades poseen un poder muy grande, formando así un espacio recíproco en donde se aprende entre todes.

Concluyendo, creemos que para el año que viene el foro debe buscar que las adolescencias se deconstruyan utilizando la concientización y estando acompañades en este proceso, tanto con adultes que entiendan su diversidad, como de pares. En base a este proceso crear en conjunto una reconstrucción desde la empatía, sabiendo que nadie se salva sole”.