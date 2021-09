El programa de formación, dedicado al abordaje de ejes clave para emprender, finalizó luego de la realización de 8 encuentros.

El ciclo “Emprende tu idea” destinado a emprendedoras acercó herramientas clave durante poco más de dos meses a 235 mujeres de la provincia.

La iniciativa fue organizada por Centro PyME-ADENEU y el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM), del Ministerio de Producción e Industria. Contó con la colaboración del BPN, AFIP y la Dirección Provincial de Rentas.

A lo largo de los 8 encuentros se brindaron capacitaciones en lo que hace al modelo de negocios, marketing, costos y financiamiento, medios de pago electrónico, gestión del tiempo y bancarización y formalización de emprendimientos.

Durante el cierre del ciclo, Anabel Lucero Idizarri, coordinadora del Ministerio de Producción e Industria y titular del CEDEM comentó que “uno de los principales motores de la economía son los emprendedores, y hemos detectado que es una de las mejores opciones que tiene una mujer, que a la vez tiene que combinar con las actividades familiares. Por eso junto al Centro PyME, AFIP, BPN y la Dirección Provincial de Rentas desarrollamos este ciclo con aspectos que les permitan emprender y consolidar esos conceptos para fortalecer sus emprendimientos y que tengan éxito”.

Respecto del CEDEM explicó que “este organismo ha sido creado para impulsar políticas públicas e impulsar emprendimientos liderados por mujeres”, y aclaró que emprender “no sólo queremos que sea una fuente de ingresos, sino también una acción que les permita proyectarse y sumar más personas al ámbito laboral”.

Por último, invitó a las emprendedoras a continuar en contacto para que puedan participar de otras actividades y acceder a asesoramiento a través del Centro PyME-ADENEU y del CEDEM, organismos dependientes del Ministerio de Producción e Industria.

Deldimar Pérez lleva adelante su propio emprendimiento en Neuquén capital, dedicado a la pastelería, denominado “Mathis Cupcakes” (@mathis.cupcakes). Respecto de su participación en el ciclo “Emprende tu idea” destacó que “las charlas y tips me impulsaron a invertir sin miedo en mi emprendimiento, y estoy en miras de registrar el monotributo porque me aclararon un montón de dudas al respecto que, por desconocimiento, antes no lo había ni considerado”.

Para Pérez, el ciclo de capacitación significó un impulso “para avanzar y crecer, y dejarnos ver que es posible de a poco”.