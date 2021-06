Niñas y niños de distintas localidades compartieron sus realidades e inquietudes en un encuentro donde contaron cómo se sienten en este tiempo de restricciones sanitarias.

Con el nombre “COVIDSAFÍO: Crear antídotos en pandemia”, la Red Provincial del Proyecto Ciudades de Niñas y Niños organizó este espacio de diálogo y escucha con la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Sanucci Giménez y la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Miriam Díaz. El encuentro congregó a más de 20 niñas y niños de diferentes localidades de la provincia, para conocer cómo se sienten en el contexto sanitario actual.

La Red provincial, coordinada por la subsecretaría, promueve la participación activa de las niñeces y en esta oportunidad, a través de este espacio virtual, también se buscó generar un ámbito para que puedan expresarse utilizando lo lúdico como herramienta de intercambio para pensar entre todas y todos cómo acompañarse en este tiempo de restricciones sanitarias.

Es así que cuando se les preguntó ¿qué es lo que no quieren que vuelva?, coincidieron en que no querían que vuelvan las tareas sin control porque “tenemos dos días sin tarea y después en un día nos dan siete tareas”.

Luego cuando se les preguntó cómo estaban, cómo se sentían, dijeron “queremos volver a la escuela, a ver a los compañeros y las seños, no por una computadora”. Y dejaron bien claro que no les gustaba “no poder juntarse con sus amigos a jugar”. También dijeron sentirse “más o menos, porque no puedo ver a mi abuela”, “estoy medio triste, porque no puedo ir a natación ni a básquet”.

Antes de finalizar la jornada se llevaron la propuesta de la ministra de “pensar en algo que les gustaría que otros niños y niñas quieran hacer en sus casas”, así el próximo lunes 7 de junio se volverán a encontrar para compartir sus ideas. La subsecretaria las y los invitó a que para el próximo encuentro “lleven algo que quieran mostrar como un dibujo o su mascota” y puedan seguir compartiendo más de sus vidas cotidianas y sus sentires.

En esta oportunidad participaron niñas y niños de entre 8 a 12 años de las localidades de Taquimilán, Zapala, El Cholar, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila, Andacollo, Tricao Malal, Neuquén capital, San Martín de los Andes, Barrancas, El Alamito, Plaza Huincul y Las Coloradas.