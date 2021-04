Se distribuirán 8 mil kits de semillas, habrá producción de plantines, baterías de invernaderos y capacitación continua. Participaron del encuentro virtual más de 30 intendentes y presidentes de comisiones de fomento. Se busca llegar a 8.000 familias a lo largo de todo el territorio neuquino.

Con vistas al cambio de temporada productiva de otoño invierno, fue relanzado el plan Proda en casa para toda la provincia, durante un encuentro virtual del que participó el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, y el titular del programa Proda, Ariel Zabert.

Durante todo el año pasado y como una modalidad productiva afín a los protocolos sanitarios, el plan integró alrededor de 26 municipios y comisiones de fomento. De esta forma, más de 6 mil familias se sumaron a la producción de agroalimentos en el contexto del distanciamiento y aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a nivel nacional y provincial.

López Raggi sostuvo que “el Proda es una de las herramientas con las que cuenta el ministerio de Producción e Industria, y el plan Proda en casa es una pieza clave para dar respuesta a las necesidades agroalimentarias locales, diversificar la producción, aumentar la sensibilidad de la gente por cultivar sus propios alimentos y comer de manera saludable, e implica en el contexto de pandemia, una actividad productiva que puede ser compartida con todos los integrantes del grupo familiar”.

“Se trata de un plan de agricultura urbana, que se afianzó en las políticas públicas de los municipios neuquinos, como afirmación de políticas locales de producción de alimentos, cuidado ambiental y alimentación saludable”, dijo e indicó que está “abierto a las necesidades de cada zona y con pautas de trabajo muy marcadas”.

“Esto ha sido una buena herramienta para que la gente produzca localmente y coma saludable en los meses de distanciamiento que tuvimos. Dándole continuidad, irán generando cambios de hábitos que se mantengan en el corto, mediano y largo plazo; cambios de alimentación y de trabajo compartido que genera intercambio”, destacó el ministro.

En tanto, el titular del Proda, Ariel Zabert, detalló que “esto tiene que ver con darle continuidad a lo que veníamos trabajando el año pasado, atentos a las restricciones que se venían. La respuesta por parte de los municipios ha sido muy buena, y un año después, con un panorama no tanto más favorable, es que decidimos darle continuidad a esta propuesta”.

“Este es un programa con una línea metodológica de pensamiento, que no es un paquete cerrado y la propuesta es diferente en distintas localidades, según sus características”, aseguró. Para la implementación de este programa, el “conocimiento, gestión local y seguimiento, a nuestro juicio, son las claves”, indicó.

Semillas, plantines, invernaderos, seguimiento y capacitación continua

La implementación del plan incluye una serie de acciones que sistematizan una compleja logística que incluye el suministro de semillas, sustratos, capacitación permanente por medios virtuales, seguimiento remoto de los procesos producticos, consultorios técnicos radiofónicos, producción de plantines e instalación de invernaderos en cada municipio, entre otras acciones.

De manera especial, para las comunas que quieran aumentar su capacidad de producción, está previsto el armado de baterías de invernaderos y bancales en un mismo predio, con la finalidad de ir consolidando gradualmente futuros espacios socioproductivos que incluyan experiencias de comercialización.

Se prevé la entrega y distribución a través de las áreas de producción municipales, de 8 mil kits de semillas para todas las familias neuquinas adheridas al plan.

Mediante la producción local de plantines hortícolas de estación se busca potenciar el desarrollo agroalimentario en forma sostenida durante todo el año, de esta manera se anticipan los tiempos de producción, se ahorra en semillas, y a través de un manejo agroecológico, se produce una planta que desde su inicio estará nutrida conforme a métodos naturales, sin uso de agroquímicos y ambientada localmente.

Para ello el programa dotará de las semillas, el sustrato y la formación específica a los operadores locales que cada municipio disponga.

Cada comuna deberá asegurar además que sus referentes cuenten con conectividad a internet para participar de los ciclos de capacitación. De este modo el programa hace hincapié una vez más, en la transferencia y circulación del conocimiento para garantizar que la producción de verduras estacionales llegue a buen puerto.

Baterías de invernaderos y bancales elevados

Por otra parte, y constituyendo un aspecto novedoso del plan, aquellos municipios que pretenden una producción estacional y desarrollo agroalimentario mayor, se propone la instalación de un conjunto de invernaderos en batería construidos en un mismo predio, y bancales a campo.

Zabert sostuvo que “de esta manera se busca generar un espacio productivo, social, terapéutico y educativo, que incluya a instituciones de salud y organizaciones sociales, y que las familias del plan Proda en casa puedan sumarse a la producción bajo cubierta de plantines, hortalizas, aromáticas y florales, y tengan acceso a un futuro centro de comercialización de productos de la huerta”.

Para ello cada municipio deberá disponer del predio con agua de red y cerco perimetral. El terreno no necesariamente deberá tener suelo agrícola ya que, en caso de no contar con tierra apta para los cultivos, no será una limitante para instalar los invernaderos. Luego se podrá construir suelo con agregado de material orgánico, compost, abonos naturales, etc.

Cada invernadero estará a cargo de dos o tres familias asociadas y se entregará a sus titulares a través de un comodato o convenio “didáctico-productivo” renovable anualmente según informe técnico-social. Para acceder a la propuesta, las familias deben estar incluidas en el plan de Proda en casa.

Además de los invernaderos para uso familiar, se invitará a participar a instituciones vinculadas a la salud como hospitales, centros de día, centros de salud, y organizaciones sociales con un horizonte de extensión a la comunidad.

Capacitación a distancia y seguimiento por medios remotos

El Proda impartirá a través de un sistema de comunicación y capacitación basado en tecnologías virtuales, las capacitaciones específicas para apoyar el desarrollo del plan y promover el conocimiento técnico productivo.

Además, aportará el material didáctico de apoyo (videos, audios, presentaciones electrónicas, cartillas, y otros recursos digitales) y según sea el caso, se implementarán sistemas de seguimiento remoto de los procesos productivos.

Al igual que el año anterior, se instrumentarán, además, los consultorios técnicos radiales, ya sean en emisoras municipales u otras radios que se sumen a la iniciativa. Estos consultorios, con una frecuencia regular y la participación en vivo del equipo técnico del programa, buscan dar respuestas de una manera coloquial y amena, a las dudas y consultas inherentes a los procesos productivos del plan y atendiendo a las contingencias y geografía de cada localidad.