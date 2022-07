Se presentará el 3 de agosto y vendrá a darle impulso a un camino por el que Neuquén ya transita. A ello se refirió el gobernador Omar Gutiérrez.

El próximo 3 de agosto, la provincia del Neuquén marcará un nuevo hito en la diversificación de su matriz productiva y, se quiere, en la historia de su desarrollo industrial. Lo hará con el lanzamiento de la Agencia de Innovación para el Desarrollo, que vendrá a potenciar a la ciencia y la tecnología al servicio de la producción. Le dará fuerte impulso a un camino por el que, de hecho, ya ha comenzado a transitar.

A eso se refirió el gobernador Omar Gutiérrez durante una entrevista que le realizaron, este jueves, en un medio radial. “No es casualidad que, en Neuquén, con la participación de todo el arco dirigencial de la innovación, de la ciencia y de la tecnología, se lance la Agencia de Desarrollo, Innovación, Ciencia y Tecnología Neuquina”, sostuvo el gobernador.

Adelantó que vendrán “todas las referencias del sector público y privado del país” y señaló que esta nueva etapa “tiene que ver con que, además del ADN desarrollista, de las políticas públicas blandas y sociales, Neuquén es pionero y se lanza a incorporar el desarrollo y la ciencia, la tecnología, la economía del conocimiento verde y circular”, con los beneficios que eso traerá en sectores que van desde el turismo a la generación, por ejemplo, de hidrógeno verde.

Impulsada por Gutiérrez, la Agencia se creó a través de la Ley 3330 que fue aprobada este año por la Legislatura del Neuquén. Será la máxima autoridad provincial en materia de ciencia, tecnología e innovación, y funcionará como ente autárquico bajo la órbita del ministerio de Jefatura de Gabinete. Su directorio estará integrado por los titulares de los ministerios de Producción y de Educación, del Copade, de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), además del sector privado.

“Estamos entrando en ese campo, que para mí es muy importante porque le da profesionalidad, eficiencia, eficacia, va a permitir, por ejemplo, que la PIAP vuelva a producir agua pesada para centrales nucleares, ampliando, con la incorporación y el desarrollo del otro reactor, la posibilidad de desarrollar fertilizantes e hidrógeno verde”, dijo el gobernador durante la entrevista.

Recordó que “alguna vez nos dijeron que estábamos locos porque buscábamos diversificar con el desarrollo un parque eólico que hoy funciona” y planteó: “¿Saben dónde estaría el país si no hubiese sido porque descubrimos y desarrollamos Vaca Muerta?”. En ese sentido, destacó que “hoy se produce en Neuquén el 65% del gas de la República y el 45% del petróleo de la República y se produce el 40% de la energía hidroeléctrica”. “Cuando en el mundo no hay gas y no hay energía, Neuquén la está produciendo y está garantizando el desarrollo de Neuquén, de la Patagonia y del país”, agregó.

“Eso lo estamos haciendo los neuquinos, que tenemos la mayor esperanza de vida de las mujeres, la tercera mayor esperanza de vida de los hombres, la menor tasa de mortalidad infantil de la historia, equiparable a potencias como China y EEUU y que tenemos un producto bruto regional que ha crecido en un 40% en los últimos 10 años, cuando la macroeconomía nacional ha retrocedido, se ha estancado y ha ido para atrás; Neuquén crece, progresa y acierta a partir de la construcción de un modelo de conducción local, libre, autónomo e independiente”, subrayó.

La presentación de la Agencia está agendada para el 3 de agosto, a las 10 en Casa de Gobierno. Ya comprometieron su presencia, el presidente de Directorio de Y-TEC, Roberto Salvarezza; el secretario general de Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ruben Geneyro; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi; la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Marina Lardone; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Ernesto Peirano; la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, María Beatriz Gentile; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén, Pablo Oscar Liscovsky y

El 4 de julio último, Gutiérrez visitó el Centro de Investigación Aplicada que Y-TEC (YPF Tecnología) posee en la localidad bonaerense de Berisso y firmó el ingreso de la provincia al Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en Argentina, que integran organizaciones y distritos como las provincias de Chubut y de Tierra del Fuego. Lo hizo junto con Salvarezza y con el intendente Mariano Gaido.