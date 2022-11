El programa federal de Jóvenes reúne disciplinas culturales y deportivas, y es uno de los más importantes del país.

El viernes pasado finalizó la 17° edición de los Juegos Culturales y Deportivos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata. El encuentro reunió a miles de jóvenes de entre 12 y 18 años, de todas las provincias.

Los Juegos Nacionales Evita, es un programa federal de Jóvenes que reúne disciplinas Culturales y Deportivas, y es uno de los más importantes del país. En nuestra provincia se desarrollan cada año, a través de los Juegos Neuquinos Culturales, siendo este uno de los programas permanentes del Ministerio de las Culturas.

La delegación neuquina integrada por más de 50 hacedores culturales, entre jóvenes, directores/as de cultura de diferentes localidades y coordinadores/as provinciales, disfrutaron de un excelente viaje. Muchos niños y niñas pudieron conocer por primera vez el mar, la zona del puerto y, además, se divirtieron y compartieron junto a otras delegaciones provinciales, en una vivencia única que recordarán por siempre.

Los y las finalistas de los Juegos Neuquinos Culturales 2022 realizaron clínicas artísticas y presentaciones durante toda la semana, en Danza, Videominuto, Freestyle, Poesía, Cuento, Canto, Teatro, Pintura y Fotografía. La apertura de los Juegos Evita se dio el lunes pasado en un acto que se celebró en la plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata con el discurso inaugural del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la presencia de autoridades nacionales: el ministro de Cultura, Tristán Bauer y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, además de presentaciones artísticas.

El martes se iniciaron las capacitaciones y muestras, en distintas categorías: desde Las Ovejas se presentaron en Conjunto Musical, los jóvenes, María Paz Guevara, Jeremías Bustamante Correa, Ibrajhim Yusef De La Costa y William Alexis Contreras. En tanto, Lucía Fuentes de Chos Malal en categoría Canto Solista Sub 15, deleitó a los y las presentes en el escenario de la plazoleta Almirante Brown.

En categoría Pintura y Dibujo, Sub 15, Jazmín Rivas de Chos Malal mostró su cuadro “Los Pincheira”, junto a Joaquín González de Loncopué que hizo lo propio con su cuadro de “Transhumancia”. Aldana Orellana de Andacollo en categoría Pintura y Dibujo Sub 18, nos hizo reflexionar con su cuadro “Abrazame”. En tanto, la joven Solange Parra de Plaza Huincul, en Fotografía Sub 15, nos brindó un gran retrato con “Un viaje de emociones” y Morena González de Caviahue hizo lo propio con su fotografía en categoría sub 18.

En el escenario mayor de la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Nahuel Fernández Pizarro de Plottier se presentó en categoría Danza Individual y se desenvolvió con un gran número de Malambo Sureño. Por su parte, desde Cutral Co, en Danza Parejas Sub 15, Hernán Benegas y Uma Fuentes expusieron un gran cuadro de danza folclórica.

El miércoles fue el turno del teatro: en la Sala Payró del Teatro Auditorium subieron al escenario desde Picún Leufú Mauricio Nievas y Valentino Solis con una obra escrita e interpretada por ellos mismos, que hizo reflexionar al público presente. En Danza Parejas Sub 18, subieron a escena desde Paso Aguerre, con baile folklórico, Nayelí Lucia Rodríguez y Diego Rodríguez.

El jueves, los jóvenes Thiago Rosas y Andrés Salas representando a Picún Leufú, subieron a escena, en el escenario de la plaza Almirante Brown, en la categoría Freestyle Sub 18 que se desarrolló con gran éxito por primera vez. En categoría Videominuto, Camila del Carmen Lagos en Sub 15 y Cesar Nahuel Pino en Sub 18 exhibieron sus piezas audiovisuales en la sala Leonardo Favio del Espacio Cultural Unzué. Más tarde, Nazareno Riffo de Zapala, se presentó en el escenario mayor de la Sala Astor Piazolla del Teatro Auditorium, para interpretar un tema de Astor Piazolla en la categoría Canto Sub 18.

En la web de los Juegos Evita, se encuentran exhibidas las obras escritas. En la categoría Cuento, podemos encontrar las historias de Carla Maltese, en sub 18, desde San Martín de los Andes y Rocío Guanquichay en Sub 15 desde Piedra del Águila. Desde Rincón de los Sauces podemos apreciar las poesías de Sofía Martínez en Sub 18 y Roció Urrutia de Las Lajas en Sub 15. Además, en categoría Historieta, podemos ver las ilustraciones de Gael Roldán de Caviahue.

El viernes fue el gran cierre de los juegos con números artísticos en el acto central de los Juegos Evita, pero además, el contingente neuquino pudo recorrer la zona del puerto de Mar del Plata y apreciar un avistamiento de lobos marinos con total felicidad, además de disfrutar de sus playas con un espíritu de alegría y camaradería grupal. Tras pasar una semana en “La Feliz”, el domingo por la mañana la delegación provincial retornó a Neuquén con gran emoción y orgullo en un reencuentro con sus familias y allegados.

Mediados de noviembre, los finalistas de los Juegos Neuquinos Culturales que quedaron en segundo y tercer lugar viajarán a la localidad rionegrina de Las Grutas para poder tener nuevas clínicas y talleres culturales y exhibir lo que fue su participación en los juegos.