El ministerio de Salud organizó un taller dirigido a toda la comunidad para dialogar sobre la enfermedad y su prevención. Se realizará mañana las 14, a través del Facebook Live de Salud.

Cada 14 de noviembre es una nueva oportunidad para hacer énfasis en la promoción, prevención, detección y control de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora todos los años con el propósito de generar conciencia en la población acerca de esta enfermedad. Con ese objetivo es que mañana a las 14 se realizará un taller dirigido a toda la comunidad, a través un vivo del Facebook del Ministerio de Salud, para hablar sobre prevención de la diabetes.

Desde el área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), de la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud, Romina Laura Luján, indicó: “Además de cuidarnos de la pandemia, es muy importante realizar controles de salud para prevenir o controlar las enfermedades crónicas como la diabetes”.

Hay consultas que no se deben postergar, y es fundamental que las personas en tratamiento no abandonen los controles de rutina y tampoco suspendan la medicación indicada. Para ello, los lugares de atención están organizados para brindar una atención segura de acuerdo a las recomendaciones vigentes, para lo que se puede consultar de manera telefónica o a través de las redes sociales de los efectores de salud sobre su modalidad de atención.

En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, está la Unidad de Diabetes del Hospital Bouquet Roldán, que está funcionando en el Club Atlético Neuquén de calle Saavedra 250, de lunes a viernes, de 8 a 12, o los consultorios de diabetes del Hospital Castro Rendón que atienden todos los días.

En este sentido, la referente de ECNT detalló: “Durante estos meses se han implementado las consultas telefónicas o por telemedicina en toda la provincia, y también las visitas domiciliarias y provisión de medicamentos a domicilio a aquellas personas que viven en lugares alejados, no pueden movilizarse o estén solos y no tienen quien les provea la medicación”.

Además, Luján señaló que en el caso de que el paciente tenga que ser visto por un profesional “se otorga un turno anticipado por teléfono” para que se presente en la institución de salud, donde se toman todas las medidas de bioseguridad necesarias para limitar al máximo el riesgo de infección.

Cabe resaltar que, en cuanto a la entrega de medicación para personas con enfermedades crónicas, se dispuso en todas las farmacias del sistema de salud público la entrega de la misma por tres meses (incluso sin receta actualizada), para evitar las salidas innecesarias y la exposición. También se habilitó la posibilidad de recetas virtuales y que los familiares, voluntarios o población general de menor riesgo puedan retirar los fármacos y trasladarlos al domicilio de los pacientes.

Además, la referente afirmó: “Las personas con diabetes se pueden atender con médicos generales, de familia o clínicos, no es necesario que se controlen con un especialista, excepto que haya una derivación del médico de cabecera”.

Acorde con el Plan Provincial de Salud 2019-2023, que prioriza acciones para el bienestar integral, desde el Ministerio de Salud se han efectuado y propiciado actividades de formación y actualización permanente de los equipos de salud, en relación a las ECNT.

En ese marco, Luján señaló: “Actualmente seis personas están realizando el curso virtual de Formador de Formadores en Diabetes, dictado por el Programa Nacional de Diabetes, y luego lo replicarán en el interior de la provincia, para aumentar el número de personas capacitadas en Diabetes, que puedan ofrecer una mejor atención a las personas con ésta patología. Otras 5 personas están realizando el curso virtual de Herramientas Regulatorias para el Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles”.

“Es muy importante generar políticas regulatorias para disminuir los factores de riesgo como el consumo de tabaco, el uso nocivo de alcohol, la alimentación inadecuada y la inactividad física, cuatro aspectos que comparten la mayoría de las ECNT”, completó.

La diabetes

Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, produciendo ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Hay distintos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 puede darse a cualquier edad, pero principalmente ocurre durante la infancia y adolescencia. En este caso, el cuerpo produce muy poca o nada de insulina, por lo que es necesario mantener los niveles de glucosa con insulina.

La diabetes tipo 2 es la más común entre adultos y representa además al 90% de todos los casos de diabetes. Se da en personas mayores, con sobrepeso, obesidad y que no realizan actividad física. Por eso se dice que la diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar su aparición con estilos de vida saludables.

Se recomienda:

Alcanzar y mantener un peso corporal adecuado.

Realizar actividad física, al menos 30 minutos de intensidad moderada la mayoría de los días.

Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas

Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Las personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes, además de lo mencionado previamente, tienen que tomar su medicación todos los días o colocarse la insulina si está indicada; y realizar los controles médicos correspondientes. Si los valores de azúcar en sangre se mantienen dentro de lo normal, se previenen o retrasan las complicaciones de la diabetes.

Mientras que la diabetes gestacional se presenta con altos niveles de glucosa en sangre durante el embarazo, lo que puede ocasionar complicaciones. Suele desaparecer tras el embarazo.

Destacar el rol de las enfermeras y los enfermeros

En cuanto a la fecha mundial, este año la Federación Internacional de Diabetes (FID) propuso como lema “El Personal de Enfermería y la Diabetes” y tiene como principal objetivo crear conciencia en torno al papel crucial que el personal de enfermería tiene en el apoyo a las personas que viven con diabetes.

Al respecto, Luján destacó: “Las enfermeras y los enfermeros tienen un importante papel en el diagnóstico temprano de la diabetes, en la educación para el autocuidado, la insulinización, el automonitoreo, el cuidado de los pies, la curación de heridas y la prevención de complicaciones. Una tarea fundamental e invalorable es la contención y el apoyo psicológico al paciente y su familia”.

Taller de Diabetes

El taller sobre diabetes está destinado a toda la comunidad y las encargadas de desarrollar los temas serán: la enfermera María Ester San Martín, la Licenciada en Nutrición, Lucila Moglia, y la Doctora, Romina Luján, de la Unidad de Diabetes del Hospital Bouquet Roldán. El referente del Comité de Alimentación Saludable Provincial (CASP), Samuel García, participará como moderador.