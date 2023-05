El objetivo es identificar aquellos sitios de los Estados miembros de la OMT que adopten enfoques transformadores a partir de políticas vinculadas al cuidado del ambiente, la participación e integración de la comunidad y el desarrollo económico y productivo, entre otros aspectos.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación -en conjunto con el ministerio de Turismo de la provincia- invitan a participar de la tercera edición de “Best Tourism Villages”, que promueve al turismo como herramienta para el desarrollo en el entorno rural.

La iniciativa impulsa la valoración y salvaguarda de los pueblos en entorno rurales en armonía con sus paisajes, con el sistema de conocimiento, con la diversidad biológica y cultural, y sus valores y actividades locales representativas en articulación con la actividad turística.

Pueden participar localidades que reúnan los siguientes requisitos básicos: tener una baja densidad demográfica (de hasta 15.000 habitantes); estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería o la pesca, artesanías -entre otras que resulten identitarias del lugar-; compartir los valores y el estilo de vida de la comunidad, entre otros. También deben contar con el aval del organismo provincial de turismo.

Como reconocimiento, la iniciativa destaca a los ganadores con la obtención del Sello Best Tourism Villages, otorgado por la Organización Mundial del Turismo; la participación en el programa de Mejora Best Tourism Villages; la integración de la Red de Best Tourism Villages y la participación en el Programa Upgrade, destinado a pueblos que no lograron aplicar totalmente a la convocatoria.

Para mayor información los invitados pueden consultar la página oficial https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/convocatoria-omt o escribir al siguiente contacto: Dirección General de Desarrollo Turístico, Sra. Marisol Mendoza, correo electrónico: mmendoza@neuquen.gov.ar

Acerca de las ediciones anteriores

Los destinos seleccionados en la edición 2021 fueron Alfarcito (Jujuy), Caviahue-Copahue (Neuquén) y Trevelin (Chubut), que fue seleccionado para el Programa Upgrade de la OMT. En 2022 se seleccionaron Caspalá (Jujuy) -que fue distinguido como Best Tourism Villages-, y las localidades de Concepción (Corrientes) y Trevelin (Chubut).

En la segunda edición, por la provincia del Neuquén participaron Caviahue – Copahue; Villa Pehuenia – Moquehue y Villa Traful. En esa oportunidad el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación distinguió mediante la entrega de un diploma a la localidad de Caviahue – Copahue como candidata al mejor pueblo turístico.

Esta acción forma parte de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 2030 y el plan de Turismo de la Provincia del Neuquén -Lineamientos 2022-2023-, los cuales son una herramienta estratégica de planificación y gestión que permite proyectar el desarrollo turístico integral de la Provincia del Neuquén de manera participativa con todos los actores sociales involucrados directa o indirectamente con la actividad.