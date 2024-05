Inspeccionan carnicerías que siguen buenas prácticas en Vista Alegre

El programa implementado por la Provincia, junto con los municipios, ofrece recomendaciones sobre manipulación segura de alimentos y cadena de conservación, al mismo tiempo que fiscaliza aspectos higiénico-sanitarios.

Comenzaron las inspecciones en comercios de Vista Alegre que decidieron adherirse, de forma voluntaria, al Programa Buenas Prácticas en Carnicerías. Durante estas acciones, en colaboración con el personal de Bromatología municipal, se ofrecen recomendaciones sobre manipulación adecuada de alimentos y cadena de conservación.

El Programa es implementado por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), dependiente de la Secretaría de Producción e Industria de Neuquén. Se ejecuta a través de convenios firmados con los municipios, donde se establecen acciones conjuntas en cuanto a la inspección y control de productos alimenticios en comercios y rutas dentro del ejido municipal.

En consonancia con este convenio, se coordina el trabajo con la Policía local, brindando apoyo para la inspección en ruta y en todas aquellas acciones que contribuyan a la efectiva implementación de las leyes bajo la autoridad de aplicación del Cippa.

Asimismo, se están llevando a cabo capacitaciones en trazabilidad y aspectos higiénico-sanitarios en la manipulación segura de alimentos, dirigidas a diversos sectores de la cadena productiva.

Hasta el momento, se concretaron convenios con las municipalidades de Villa El Chocón, Aluminé, Andacollo, Huinganco, Loncopué, Piedra del Águila, Chos Malal, Rincón de los Sauces, Villa La Angostura, Zapala, Senillosa y Vista Alegre.

Acerca del programa

El Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías pretende llegar a toda la provincia. Con cada localidad se mantiene una charla informativa sobre cómo poner en práctica el trabajo y se brinda una capacitación en inspección bromatológica para delinear y establecer criterios a aplicar.

Se identifica cada comercio y se evalúa la situación y condición edilicia (pisos, cielorraso, techo, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, estuarios, etc.), equipos y herramientas de trabajo (utensilios, mobiliarios, equipos de refrigeración, congelación, etc.), personal en el área de producción, manipulación (indumentaria, aseo personal, hábitos personales, etc.), venta de materia primas y productos a la venta (recepción de materia prima, trazabilidad documental, certificados, etc.) y almacenamiento.

El programa fue diseñado para que la participación de las carnicerías sea voluntaria, gratuita y sin consecuencias sancionatorias. El objetivo es identificar y abordar cualquier problema que pudiera surgir en las etapas de almacenamiento y venta al público de productos cárnicos, con el fin de implementar medidas para mejorar y corregir las dificultades encontradas y prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).

Las carnicerías de la provincia que deseen participar del Programa pueden comunicarse a comunicaciones@neuquen.gov.ar.