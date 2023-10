El gobernador Gutiérrez y la intendenta Fernández destacaron la importancia de esta nueva infraestructura, que permitirá a los productores mejorar la conservación de las frutas finas y crear nuevos canales de comercialización.

Audio Omar Gutiérrez, gobernador de la Provincia del Neuquén.

Audio Patricia Fernández, intendenta de Senillosa.

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró hoy -junto a la intendenta Patricia Fernández- una Cámara de frío instalada en predio ferial de Senillosa, ubicado a la vera de la ruta nacional 22. La nueva infraestructura se enmarca en el proyecto municipal de “Fortalecimiento de la comercialización de agropymes frutícolas de Senillosa” e insumió una inversión de 6.800.000 pesos.

Esta Cámara permitirá a los productores contar con condiciones óptimas de conservación para las frutas finas y crear nuevos canales de comercialización. En su máxima capacidad podrá acopiar el equivalente a la carga de un camión de larga distancia, lo que se traduce en 22 pallets, cada uno con 104 cajas de 5 kilos de fruta por caja.

El gobernador recorrió el predio y la cámara ya instalada. El artefacto mide 6,4 x 6,6 x 2,56 m y cuenta con equipamiento de unidades condensadoras, motor de 5hp y piso incluido. Antes de cortar las cintas, el gobernador tuvo unas palabras para “agradecer la presencia y el trabajo en equipo que permitieron hacer realidad esta infraestructura fundamental y decisiva para el desarrollo productivo de la localidad.

También felicitó y agradeció a la intendenta “por tantos logros que has conducido y liderado junto al equipo y la comunidad de Senillosa” y expresó que “respetando, fortaleciendo y propiciando derechos se construye porvenir y futuro”.

Aprovechó la ocasión para informar que ayer se firmó un decreto por el cual se pusieron en venta -a través del Centro PYME- seis lotes de 90 hectáreas en Arroyito y Senillosa, que tendrán por objeto el desarrollo productivo de alfalfa y forrajes, frutos rojos, frutos de carozo, ciruela, durazno y pelón, vides y nogales, un proyecto agroecológico, cultivo de frutales y hortalizas y plantación de 10.000 árboles productivos de diferentes especies.

Por su parte, la intendenta destacó la colaboración entre el gobierno local, provincial y nacional para el desarrollo de la producción agrícola en la localidad y agradeció a los funcionarios involucrados. También invocó la importancia de mantener las chacras y encontrarles valor agregado a través del turismo agrícola.

“La Cámara puede parecer algo no relevante para aquellos que no trabajan en la producción, pero para los productores es de suma importancia: yo misma fui productora de frutillas en su momento y recuerdo haber planteado la necesidad de que mi mercadería fuera recibida en el mercado concentrador. Es fundamental que los productores puedan seguir trabajando en sus chacras y que no se urbanicen, buscando nuevo valor agregado a través de circuitos turísticos y agroturísticos”, señaló.

Acerca de la producción en Senillosa

Senillosa posee alrededor de 1400 hectáreas productivas de las cuales 990 hectáreas se encuentran bajo riego siendo aptas para la producción agrícola -ganadera, sobre las cuales se está buscando potenciar a la localidad como un polo productivo.

En cuanto al impacto del proyecto, si se elabora un promedio de productividad se calcula que por hectárea entran 500 plantas y, cada una, rinde 15 kilos de fruta. Ello suma 7.500 kg por hectárea y un total de 2 hectáreas con la cámara llena. De este modo y con una rotación de la fruta de 10 días se pueden acopiar 3 cargas de camión mensuales de 45.000 kg y en la temporada que dura 4 meses llegar a 180 mil kg.

Las frutas que se cultivan en la zona presentan variadas posibilidades de industrialización. Los productores frutícolas locales no contaban con una Cámara de frío para conservarla y comercializarla a mejor valor. Esta herramienta podrá beneficiar a 53 productores de la localidad que a su vez ocupan una superficie de 50 hectáreas.

Conservar la producción y poder distribuir hacia mercados de distintos destinos regionales y provinciales resulta de gran importancia, por lo que la puesta de funcionamiento de la Cámara de frío es primordial ya que disminuirá costos por logística de distribución y comercialización.