La directora provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez mantuvo una reunión con Adrián Urrutia, subsecretario de Diversidad; y Alejandra Rodríguez Carrera, directora provincial para la Igualdad, para continuar fortaleciendo el acompañamiento a las personas que realizan el cambio registral de género.

Registros Civiles, área dependiente del ministerio de Gobierno y Educación articula junto a la subsecretaría de Diversidad del ministerio de las Mujeres y Diversidad para realizar el acompañamiento a las personas que realizan cambios registrales enmarcados en la Ley de Identidad de Género Nº 26743 que cumple 10 años de su sanción el 9 de mayo próximo.

“Elegimos practicidad y contención al proceso, acelerando las rectificaciones de partidas de nacimiento para que las personas que van a hacer el cambio registral no tengan que enfrentar una tramitación extensa”, indicó la directora provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez.

La importancia de llevar adelante el proceso de esta manera radica en el cambio de vida que implica ese papel que otorga el respeto de la nueva identidad. Norma Andrade es oficial pública de la Seccional 7ma del Registro Civil y se ha involucrado en distintos cambios registrales a lo largo de estos años: “el acompañar es lo que marca la diferencia, la empatía. Es muy lindo ver el abrazo que se dan cuando salen del registro civil con el trámite finalizado”.

Katiana Villagra, referente de mujeres adultas trans, junto a la psicóloga Beatriz Fernández, Verónica Allaria y Francisco Sfeir realizan el seguimiento y acompañamiento permanente, una política pública del gobierno de la provincia del Neuquén y transversal a las distintas áreas, como ocurre con el Registro Civil, con quienes articulan los procedimientos.

“Para llegar al cambio registral de género el espacio abierto de consultas y orientación psicológica y legal asesora sobre la documentación y también hace especial hincapié en el trato que debe recibir al momento de realizar cualquier tipo de trámite”, afirmó Adrián Urrutia, subsecretario de Diversidad.

Los requisitos para el cambio registral son los mismos que para la realización de cualquier trámite cívico, la partida de nacimiento y el DNI actual. “Se debe acercar al Registro Civil más cercano para rectificar la partida de nacimiento con el nombre elegido por la persona que va a cambiar de género legalmente”, explicó Jessica Aliaga, Directora General de Inspección y Control de Registros Civiles.

“Hay una persona que tramitó su cambio registral y tiene más de 50 años. Entonces ella te dice que es una sobreviviente, porque la población trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Quiere y tiene derecho a disfrutar su vida con el nombre y género con el que se identifica la persona que va a realizar el cambio registral”, manifestó Norma Andrade.

A partir de la capacitación Género no binario- cambio registral dictada para todos y todas las oficiales públicas de los Registros Civiles de la provincia del Neuquén se ha incrementado la solicitud de cambios registrales desde diferentes ciudades del interior:

“Anteriormente la mayoría de las personas viajaban hasta Neuquén Capital para formalizar su cambio de género, en la actualidad se han registrado pedidos desde Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Cutral Co, Vista Alegre, Hospital “Natalio Burd” de Centenario y Plottier. Lo que refleja una federalización de los trámites en los cambios registrales para que cada persona pueda acercarse al Registro Civil más cercano a su domicilio y poder realizar su cambio de género de manera sencilla y con rapidez”, dijo Mariana Núñez.

Para los cambios registrales se realiza una diferenciación entre las personas mayores y menores de edad, las personas que deseen hacer su cambio registral siendo menor de 18 años debe asistir con al menos un adulto responsable (madre, padre, tutor/a). La Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía se comunica a través de mensajes, videollamadas o reuniones con el progenitor faltante para garantizar la escucha activa, comunicar el cambio registral y firmar un acuerdo de conformidad. A partir de ahí se emite un informe que eleva a Registros Civiles, es una manera de acompañar el proceso facilitando las formalidades propias de los trámites civiles.

“Desde nuestro equipo también escuchamos y acompañamos a las familias cuando la persona que quiere hacer el cambio registral es menor de edad. Es fundamental que se respete la identidad autopercibida de las infancias y adolescencias trans”, sostuvo Alejandra Rodríguez Carrera, Directora Provincial para la Igualdad.

“Nuestras actas rectificadas dicen género no binario, las actas anteriores decían siendo hija o hijo de, en las nuestras dicen siendo sus progenitores. Porque el lenguaje también es importante, no es lo mismo si yo hago un cambio registral y que continúe diciendo hija de y género no binario. No tiene sentido, por eso se adecuó”, explicó Jessica Aliaga.