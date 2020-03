El gobernador destacó la construcción a través de obra delegada. Del acto participaron el intendente Ezequiel Vélez, el secretario del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo e intendentes de la zona norte.

El gobernador Omar Gutiérrez entregó esta tarde dos viviendas en Los Miches. Lo hizo acompañado por el intendente Ezequiel Vélez, el secretario del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo e intendentes de la zona norte.

El gobernador destacó la construcción de las viviendas a través de obra delegada y agradeció al intendente Ezequiel Vélez y al ex jefe comunal, Víctor Ortega, por empezar las construcciones “capitalizando los materiales y la mano de obra de la zona”.

“Hay gente capacitada y la plantilla actual de trabajadores municipales aquí en Los Miches es un ejemplo, pueden construir una vivienda, pueden construir una sala velatoria, un SUM y cualquier tipo de obra de infraestructura que estemos necesitando para el desarrollo de la comunidad”, destacó el Gutiérrez.

Señaló que “los recursos humanos con capacitación y formación pueden encarar cualquier tipo de obra y permite generar empleo local y fortalecer la economía local”, y felicitó a los trabajadores que participaron de la obra.

Por su parte el intendente destacó que son “viviendas realmente hermosas. Entregar una vivienda para uno es emocionante, porque creo que no hay nada tan lindo como tener la vivienda propia”. Y destacó que la entrega se realizó «a dos mujeres y no es un hecho menor en esta fecha especial. Realmente me llena de orgullo».

Las viviendas

Las dos unidades forman parte de un plan de tres, con una inversión total superior a los 3,2 millones de pesos. Se trata de una obra delegada al municipio y se estima que en las próximas semanas se culmine la vivienda restante. Cada unidad habitacional consta de 37 metros cuadrados distribuidos en un estar comedor, una cocina, un baño y un dormitorio.

La instrumentación de las obras se realizó a través del sistema de obra delegada a la municipalidad, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población, generar la incorporación de mano de obra local, contribuyendo con la capacitación de la población en el rubro albañilería y afines. También genera movimiento para fortalecer las economías regionales.