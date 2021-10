Se realizará entre el 7 y el 10 de octubre en la ciudad de Neuquén. El gobernador y el intendente subrayaron el crecimiento de la provincia y la capital.

“Estamos muy felices de participar en esta presentación” porque “la lectura forma parte de un tránsito del aprender”, subrayó el gobernador Omar Gutiérrez durante la presentación de la VIII edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”, que se realizará entre el 7 y el 10 de octubre, bajo el lema “Seamos libre por los libros”.

De la presentación que se realizó esta mañana, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), participaron el intendente Mariano Gaido, el vicegobernador Marcos Koopmann y otras autoridades provinciales y municipales. “Estamos dando un paso más en lo que nos comprometimos en su momento y que es la continuidad mejorada de todos aquellos planes y obras que fundó Pechi (Horacio Quiroga), y que la sociedad en su conjunto se empoderó con la participación y el disfrute”, subrayó el gobernador al exponer sobre este encuentro cultural que será sin costo para los expositores y con entrada gratuita para el público.

“Nosotros decíamos que hay que honrarlo a él y a cada pionero de la ciudad de Neuquén; y Mariano (Gaido) puede, junto con su equipo municipal, decir palabra cumplida”, sostuvo el gobernador y agregó que “cada una de estas ferias se fue convirtiendo en una manifestación más de nuestra cultura y en otro atractivo turístico para alcanzar el desarrollo de la ciudad”.

Participarán de este encuentro -que será el primero a gran escala tras las restricciones para evitar el avance de la pandemia- Felipe Pigna, Bernardo Stamateas, Jazmín Riera, Miguel Rep, Augusto y Mateos Salvatto y Pablo Bernasconi, entre otros escritores y artistas. La Feria del Libro 2021 será posible gracias al plan de vacunación contra el COVID-19 que desarrolla la provincia, el comportamiento de la comunidad y el consecuente descenso en la cantidad de contagios.

“La pandemia no es económica, la pandemia ha sido y es sanitaria y genera múltiples consecuencias”, dijo el gobernador y explicó que “las erráticas políticas macroeconómicas de los últimos años en el país, son las que han generado la recesión, la inflación, la pobreza y la desocupación; Neuquén no es isla ni colonia, pero es ejemplo en apuntalar, coordinar y encontrarnos en eventos como estos que permiten afianzar y promover nuestro desarrollo. No nos confundamos; nos quieren hacer confundir y no lo vamos a permitir de ninguna manera; todos aquellos que han venido a la provincia están felices y orgullosos de vivir en ella, nadie se quiere ir y todos los días sigue llegando gente”.

El gobernador también expresó su respaldo a las modificaciones de la Carta Orgánica de la Ciudad de Neuquén, que pondrá a consideración de las urnas el 24 de octubre. “Sí a la incorporación de derechos de las personas con discapacidad y sí para que nuestra Bandera de la ciudad de Neuquén esté incorpora en la Carta Orgánica”, dijo el gobernador; y también se expresó a favor de que las elecciones de concejales se unifiquen con las de intendente y se voten cada cuatro años, como en el resto de las ciudades y localidades de la provincia.

Por su parte, Gaido destacó: “Todo el equipo ha trabajado muchísimo para que hoy estemos anunciado la Feria del Libro”, encuentro al que consideró “muy importante dentro del programa Neuquén se activa”. “La capital es la que más crece del país y eso no es casualidad, es fruto de un esfuerzo y trabajo en conjunto con la provincia, desarrollando un programa”, afirmó.

El jefe comunal estimó que “van a visitar la Feria unas 150 mil personas y activará fuertemente la economía de la ciudad”. “Vamos a apoyar fuertemente a nuestros escritores para que desarrollen estas actividades” y “estamos convencidos de que la ciudad es turística”, agregó.

En tanto que el secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física del municipio, Mauricio Serenelli explicó que la Feria se desarrollará desde el jueves 7 al domingo 10 de octubre, de 14 a 24 en el MNBA y sectores aledaños. El espacio de exposición tendrá unos 3.500 metros cuadrados y habrá más de 80 stands para expositores, además de actividades, patio de comidas y entretenimientos para niños. Las presentaciones de libros se realizarán en dos auditorios y, para ingresar a las charlas, el público tendrá que acceder a un código QR. Serenelli destacó “el excelente” plan de vacunación que lleva adelante la provincia y recordó que es fundamental cumplir con los protocolos.