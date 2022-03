Como parte de las actividades por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, se realizó un acto en el parque Jaime de Nevares. El gobernador se refirió a las gestiones que se realizaron oportunamente para conservar el espacio.

El Parque Jaime de Nevares, ubicado en el predio de la ex U9 fue otro de los sitios para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en la ciudad de Neuquén.

Estuvieron presentes funcionarios provinciales, autoridades municipales y representantes de las organizaciones de Derechos Humanos y de los distintos poderes del Estado.

El gobernador Omar Gutiérrez, en su breve alocución, recordó cuando con el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y Juan Pablo Prezzoli, realizaron las gestiones ante el gobierno nacional para conservar el predio donde funcionó la unidad penitenciaria 9.

“En estas 9 hectáreas no estaba previsto este espacio y fue la participación ciudadana la que nos dijo que defendiéramos este espacio; cuando tuvimos la mitad de este predio, no podía la otra mitad ser un desarrollo inmobiliario. Acá no podía haber una torre. Este lugar forma parte de nuestra historia. Acá, hoy, niños y niñas pueden disfrutar este espacio”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, destacó que el espacio lleve el nombre de Jaime de Nevares. “Acá estaba dispuesto un emprendimiento inmobiliario y la ciudadanía dijo que no quería torres acá”.

Gaido aprovechó para reconocer y agradecer “a todos los que lucharon y luchan” y afirmó: “Nunca más”.

Noemí Labrune, recordó cómo fue el inicio por parte del obispo Jaime de Nevares de la Asamblea por los Derechos Humanos. “Nos reuníamos en la Casa del Soldado, y él nos hacía dejar la puerta abierta mientras nos reuníamos porque (él) decía que alguien podía necesitarnos”.

El vicegobernador Marcos Koopmann también se dirigió al público y expresó “quiero agradecerles por lo que hicieron en su momento y ayudarnos y a los que vengan, para que sigan teniendo memoria por verdad y justicia”.