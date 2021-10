La neuquina se consagró en los circuitos de beach hándball internacional tras ganar este fin de semana con Graus Nas Areias, un equipo de Campinas, la Copa Brasil que se disputó en San Pablo.

Gisella Bonomi sumó un nuevo hito en su carrera deportiva con una nueva consagración en los circuitos de beach hándball internacional, ahora en tierras brasileñas. La pivot del seleccionado argentino de la disciplina que deslumbró con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, se consagró este fin de semana con la casaca del 360 Graus Nas Areias, un equipo de Campinas en la Copa Brasil que se disputó en playas de San Pablo.

La neuquina, que venía de consagrarse en la temporada estival europea en España con el equipo andaluz sevillano Maruja Limón de Utrera, recaló en las arenas de Sudamérica para dar una nueva vuelta olímpica.

Gisella tuvo un aporte decisivo en el certamen y más aún en las instancias finales. En semis, marcando el tanto de la victoria por 2 a 1 sobre América en la definición por shoot out y luego en la final, ante Mestre, con el gol que aseguró el triunfo por 2 set a 0.

Integrante también de las Kamikaze que ganaron los Juegos Sudamericanos de Playa en 2019, en Rosario, Gisella se mostró feliz por este nuevo logro y contó previo al regreso al país como surgió la chance de jugar en las playas paulistas.

“En el año de preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud vinimos con la Selección Argentina a participar de torneos de preparación donde estaba este equipo. Y como mi entrenadora Leticia Brunati conocía al entrenador del 360 Graus, ellos consiguieron el contacto y le dijeron a Leti que les encantaría tenerme y así llegué”, contó.

Más allá del título alcanzado destacó la profesionalidad que hay en todo sentido en este club, súper organizado con mucha atención dentro y fuera de la cancha y con patrocinio. La verdad es un gusto jugar aquí con personas que trabajan para que este deporte se acerque al profesionalismo”, destacó.

A modo de balance calificó esta experiencia como “soñada, más de lo que yo esperaba. Me trataron muy bien, estuvieron a disposición todo el tiempo y me contuvieron mucho ya que vine sola a jugar”. En lo deportivo “además tuve un papel importante en el equipo. Me llevo muchas cosas aprendidas y en estos días ya me vuelvo a casa feliz. Me dijeron en la despedida que este es mi nuevo club en Brasil y que siempre voy a ser bienvenida”, concluyó.