Durante un Webinar, expusieron los ministros de Producción e Industria, y de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, referentes de empresas locales y de empresas operadoras con presencia en la Cuenca Neuquina.

Desde el gobierno provincial se presentó, ante integrantes de la Cámara de Comercio de Italia en Argentina, las características y las proyecciones de Vaca Muerta además del desarrollo logrado y las oportunidades de negocio que brinda la formación. A su vez, las empresas operadoras dieron a conocer sus proyectos y el trabajo conjunto con sus empresas proveedoras.

La apertura del evento estuvo a cargo de Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Camera di Commercio Italiana in Argentina; de Fabrizio Lucentini, embajador de Italia en Argentina y de Antonio Careddu, presidente de la Asociación de Diseño de Plantas Industriales (Animp). El gobierno de Neuquén estuvo representado por el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro.

La actividad fue organizada de forma conjunta por la Cámara de Comercio de Italia en Argentina y el Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Producción e Industria. Contó con el apoyo de Pan American Energy.

López Raggi graficó la composición de la cadena de valor hidrocarburífera local, dividiéndola en tres anillos. El primero de ellos integrado por las empresas operadoras; en un segundo eslabón las empresas de servicios especializados; y en el tercer anillo, las empresas locales que proveen de bienes y servicios a la industria.

En el tercer anillo se ubica un número importante de 2500 pymes locales, regionales y extra regionales que han permitido que Vaca Muerta, en pocos años, haya acortado la curva de experiencia en relación a otros países pioneros en el desarrollo no convencional, me refiero a Estados Unidos, a Canadá. Esta curva de experiencia se ha cortado gracias a todo el trabajo conjunto de esta cadena, desde el aporte de las operadoras con su know how y lo que han hecho las pymes locales y regionales para ganar en competitividad y productividad”, destacó López Raggi.

El encuentro tuvo por objetivo “detectar oportunidades de negocios conjuntas y de vinculación empresaria, ya sea de inversión directa por parte de empresas italianas y, sobre todo, tratar de explorar oportunidades de vinculación con empresas locales que tienen capacidad instalada, y que conocen en detalle la operatoria de lo que es la explotación no convencional de los yacimientos y que pueden agregar mucho valor a la vinculación”, concluyó el ministro de Producción e Industria.

La actividad contó también con las presentaciones de referentes del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), y de las operadoras Pan American Energy y Tecpetrol, quienes dieron a conocer las inversiones que llevan adelante y los programas de desarrollo de proveedores que aplican.

Edgardo Phiellipp, secretario de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene) dio a conocer el ecosistema empresarial de la provincia. Resaltó que, al igual que ocurre en Italia, las pymes conforman la trama empresarial básica; Y explicó que, desde la Fecene, uno de nuestros objetivos es que la cadena de valor se fortalezca e integre para que, cuando el recurso desaparezca, no nos encontremos con un problema difícil de resolver”.

Para la búsqueda de estos objetivos, Phiellipp reconoció el impacto positivo que resulta de la vinculación con las áreas de desarrollo de proveedores de las empresas operadoras y con la agencia de desarrollo económico del Neuquén, y las iniciativas de asociación empresaria como el Clúster Vaca Muerta y la misma Fecene, todas ellas tendientes a fortalecer la cadena de valor local.

El presente del desarrollo no convencional

En su presentación, el ministro Alejandro Monteiro, destacó el rol de la provincia en la matriz energética nacional, en la que participa “con el 55 por ciento del gas natural” y se refirió la historia hidrocarburífera de la provincia, “lo que ha llevado a que la actividad tenga una preponderancia en la economía provincial muy importante”, señaló.

Precisó que actualmente Neuquén es la primera provincia productora de petróleo, con el 40 por ciento de la producción nacional y de gas con el 58 por ciento a nivel país. En este contexto destacó la relevancia de la producción no convencional por sobre la producción convencional. “Vaca Muerta es la segunda reserva del mundo en recursos no convencionales de gas y la cuarta de recursos no convencionales de petróleo”, sostuvo.

En esta línea, se refirió a las características geológicas y productivas y las potencialidades de la formación Vaca Muerta, que llevó a que el gobierno de la Provincia otorgara, hasta el momento, 42 concesiones hidrocarburíferas no convencionales (Cench) cuyo monto proyectado de inversiones alcanza “los 200 mil millones de dólares”, de la mano de importantes empresas nacionales, como internacionales, según señaló.

El ministro recalcó que hoy, con los recursos de Vaca Muerta se puede “abastecer el consumo interno de gas por unos 150 años, y 85 años de petróleo”. Y en materia de mejoras en la productividad, señaló que se ha trabajado “en la curva de conocimiento aplicada a la producción hidrocarburífera mejorando la eficiencia y la efectividad del recurso”.

“Esto es tener un recurso con mucha historia, con madurez y con la posibilidad de adaptarse”, sostuvo y continuó “esto ha permitido que Argentina pueda volver a exportar gas a países vecinos, como lo es Chile y en menor medida a Uruguay y el Sur de Brasil”, y en cuanto al petróleo “en el último tiempo se ha exportado el 10 por ciento de su producción”.

El funcionario, también se refirió a la infraestructura, las necesidades y trabajos a realizar, para “poder abastecer competitivamente a los países de la región”, y con esto las oportunidades de crecimiento que presenta hoy la formación y su potencialidad. “En la medida que podamos poner en valor la producción hidrocarburífera desde la provincia de Neuquén y desde otras cuencas, podamos incrementar el volumen de exportaciones que necesita el país para generar más divisas”, concluyó.