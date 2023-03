Mañana se disputarán las pruebas de 2, 5 y 11 kilómetros en el Lago Espejo.

Otro fin de semana mundial se vivió este sábado en Villa La Angostura con la primera jornada del campeonato de aguas abiertas OceanMan que tuvo como protagonistas a nadadores de las modalidades de relevos de 3 x 500 metros y Kids. El evento deportivo y turístico se disputa en el Lago Espejo.

Por la tarde se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Los Arrayanes la presentación oficial del OceanMan Argentina a cargo de autoridades locales, provinciales y de la organización, además de la entrega de premios.

También se realiza una charla técnica a cargo del embajador argentino del evento, Claudio Plitt, para las pruebas de 2, 5 y 11 kilómetros que tendrán lugar mañana.

En cuanto a los podios, quedaron de la siguiente manera: en relevo el equipo masculino local Compured salió primero con un tiempo de 00:21:14, seguido por Crocantes Team de Plaza Huincul, masculino (00:21:58) y tercero el trío mixto de Diego Degano de Santa Fe (00:22:46).

En tanto en OceanKids, el primer puesto fue para Valentino Leonel Viñuela de Plaza Huincul, sub 15 (00:08:42), seguido por Malvina Amancay Baldassarri de Lago Puelo, sub 19 (00:08:59) y el tercer escalón lo ganó Conrado Chaves Von Fustenberg de El Hoyo, sub 12 (00:09:52).

La carrera en Villa La Angostura es parte de una amplia agenda anual de OceanMan que incluye fechas en Brasil, Vietnam, Colombia, España, Italia, Ecuador, Indonesia, Kazajistán, México, Egipto, Emiratos Árabes y Tailandia.

En el país y el mundo la disciplina tiene cientos de miles de adeptos que desafían las aguas abiertas, muchas veces gélidas y otras cálidas.

La provincia del Neuquén también es sinónimo de gran cantidad de lagos y ríos que maravillan por su calidad y transparencia, y que son ideales para este tipo de competencias.

Cabe mencionar que la llegada de la competencia a Villa La Angostura comenzó con la firma de una carta de intención por parte del gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Turismo, Sandro Badilla, en junio de 2022 con la organización de OceanMan en la ciudad de Valencia, a fin de sumar otro evento de carácter mundial al calendario de eventos internacionales de Neuquén.

El gran espectáculo de nado en aguas abiertas que se desarrolla en la provincia continúa fortaleciendo a Neuquén como sede de eventos internacionales. Específicamente a Villa La Angostura que recibe al Salomón K42, el mundial de Motocross MXGP, el Acuatlón, y el Mundial de Mountain Bike, entre otros acontecimientos de gran jerarquía.

Más información en www.oceanmanswim.com